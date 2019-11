Israel mata a un líder de la Yihad Islámica en Gaza en bombardeo selectivo.

Israel ha matado en la madrugada de este martes al líder del brazo armado de la Yihad Islámica, Baha Abu al Ata, en un bombardeo selectivo sobre su casa de la ciudad de Gaza, en el que también ha muerto su mujer, según han confirmado fuentes oficiales.

El Ministerio de Sanidad ha informado de la muerte de dos personas y varios heridos por la aviación israelí y el grupo islamista Yihad Islámica ha confirmado que uno de ellos es Bahaa al Ata, líder del brazo armado Batallones de Al Quds.

"Israel ha cruzado las líneas rojas", ha advertido el grupo islamista palestino en un comunicado.

El Ejército de Israel ha confirmado que el objetivo de este ataque había sido el líder de la Yihad Islámica, a quien responsabiliza "directamente de cientos de ataques terroristas contra civiles y soldados israelíes".

Islamic Jihad in #Gaza are firing rockets indiscriminately at civilians across #Israel. We will defend them. pic.twitter.com/FpO4HYGYdK