Greta Thunberg, elegida persona del año por la revista 'Time'

La joven activista sueca Greta Thunberg se ha hecho con uno de los reconocimientos más codiciados entre las celebridades. La revista Time ha desvelado que la adolescente, de 16 años, se trata de la persona del año, un galardón que ya se han llevado otros rostros como los de Donald Trump, Barack Obama, Mark Zuckerberg, el Papa Francisco e, incluso, Adolf Hitler y Joseph Stalin.

Este, se trata de un reconocimiento de la revista cabecera estadounidense que se concede anualmente desde 1927 a personas que "más influyeron en la actualidad y en el mundo" durante todo el año. Por ello, no debe ser confundido con un reconocimiento obligatoriamente positivo, está basado en la influencia en la sociedad del personaje.

La joven activista ha recibido este premio frente a una lista de finalistas entre los que se encontraban el magnate y presidente de EEUU, Donald Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes del país nortemericano, protagonista por todo el proceso del impeachment, Nancy Pelosi o los manifestantes contra el Gobierno chino en Hong Kong, entre otros.

Ha sido la propia revista Time la que ha comunicado la elección de la sueca, el mismo día que la activista protagoniza los actos de la Cumbre Mundial del Clima (COP25) que se celebra en Madrid.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOYhttps://t.co/YZ7U6Up76vpic.twitter.com/SWALBfeGl6