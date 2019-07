El Gobierno británico se prepara para un 'brexit' sin acuerdo

El 'número dos' del Gobierno británico, Michael Gove, ha asegurado este domingo que el Ejecutivo que lidera Boris Johnson está haciendo todo lo posible para prepararse ante el escenario de un brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre, fecha en que expira la última prórroga concedida por Bruselas.

Gove, que está a cargo de los preparativos para una salida sin acuerdo de la Unión Europea, ha asegurado que "toda la maquinaría del Gobierno trabajará a toda máquina" para prepararse ante ese posible escenario de una salida abrupta del club comunitario el 31 de octubre.

"Con un nuevo primer ministro, un nuevo Gobierno y una nueva claridad en la misión, saldremos de la Unión Europea el 31 de octubre. No hay pero que valga. No habrá más retrasos. El brexit va a suceder", ha explicado Gove, en un artículo publicado en la edición dominical del diario The Times, según informa la agencia de noticias Press Association.

El rotativo británico ha contado que con el primer ministro Johnson han creado un "gabinete de guerra" integrado por seis ministros que tiene la responsabilidad de hacer cumplir el brexit para el 31 de octubre "con cualquier medida que sea necesaria".

"Financiación extra importante"

El ministro de Economía, Sajid Javid, ha informado de que habrá una "financiación extra importante" esta semana para que Reino Unido esté "completamente lista" para salir de la Unión Europea el 31 de octubre, sea con o sin acuerdo.

Javid ha dicho al diario The Telegraph que estos recursos adicionales incluirán la financiación para la que será "una de las mayores campañas de información pública", que tendrá como objetivo garantizar que las personas y empresas están preparadas para un Brexit sin pacto.

"Bajo mi liderazgo, el Tesoro tendrá nuevas prioridades y tendrá un completo papel para ayudar a cumplir el Brexit", ha señalado el titular de Economía británico.

En su primer discurso como primer ministro el jueves, Boris Johnson planteó un ultimátum a la Unión Europea para que "reconsidere" su negativa a renegociar con Londres el Acuerdo de Retirada firmado en noviembre de 2018 con Theresa May como 'premier'. La Unión Europea mantiene su negativa a rediseñar ese pacto.

Corbyn se sitúa enfrente

El líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, ha asegurado que los laboristas harán todo lo posible para impedir que Reino Unido se vea abocado a un escenario de salida de la Unión Europea sin un acuerdo con las autoridades comunitarias.

"Haremos todo lo posible para impedir una salida sin acuerdo y haremos todo lo posible para desafiar a este Gobierno", ha afirmado el líder del Partido Laborista, en declaraciones a la cadena de televisión británica Sky News.

Preguntado por la perspectiva de impulsar una moción de censura contra el Gobierno, Corbyn ha dicho que estudiará "la situación" cuando el Parlamento retome su actividad en septiembre, una vez cumplido el periodo de vacaciones de verano.