España se queda fuera del corredor aéreo ‘seguro’ que Reino Unido negocia con Portugal o Grecia

Con 72 millones de visitantes al año, Reino Unido es una de las principales fuente de turistas para diversos países de Europa. La pandemia del coronavirus ha obligado a suspender los viajes a nivel internacional y la reactivación del turismo es un asunto pendiente para el que no hay, por ahora, una fórmula definitiva. Y mientras España aguarda una respuesta europea “coordinada”, el Ejecutivo británico negocia con Grecia, Portugal, Nueva Zelanda o Australia la creación de “corredores aéreos” para evitar que sus ciudadanos tengan que cumplir cuarentenas de 14 días, pese a ser el país más afectado por la covid-19 de toda Europa, con más de 35.000 muertos por el momento.

El sector de la industria aérea considera negativa la obligatoriedad de la cuarentena y el secretario de Tranportes, Grant Shapps, ha reconocido esta semana que Reino Unido sopesa establecer "puentes aéreos" con países específicos, cuyos turistas quedarían exentos de cumplir la cuarentena que Reino Unido tiene previsto establecer en las próximas semanas y contra la que se ha pronunciado la industria aérea y los operadores turísticos, según recoge el diario 'El Mundo'.

"Sentimos que ha llegado el momento de empezar a levantar restricciones en lo posible y de urgir a otros países, el Reino Unido incluido, que tan pronto como lo hagamos nosotros esperamos reciprocidad", ha declarado esta semana el ministro de Turismo griego, Haris Theoharis, recogiendo el guante británico: "Si no imponemos cuarentena a la gente que venga a Grecia desde el Reino Unido a partir del domingo, esperamos que el Reino Unido hagan los mismo".

Sin embargo, horas después, en declaraciones a la ITV y tras la presentación oficial de plan de reapertura al turismo de Grecia, el propio Theoharis daba sin embargo marcha atrás en sus declaraciones y vaticinaba que el Reino Unido no estará en la lista de países cuyos visitantes no se verán obligados a pasar por cuarentena al llegar a Grecia. "Pienso que el Reino Unido tiene una gran diferencia con respecto a Grecia en el estatus médico actual, así que pienso que no estará en esa lista", dijo Theoharis.

También Portugal ha manifestado su interés por acceder al mercado de turistas británico para salvar la campaña veraniega. El director del Panel de Turismo del Algarve, Joao Fernandes, ha abierto también las puertas a la idea de ese "corredor": "Es bueno para nosotros tener una decisión equilibrada que asegure tanto la salud del visitante como la vuelta a la normalidad".