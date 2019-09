EEUU prepara la respuesta tras el ataque a Arabia Saudí y Trump vuelve a acusar a Irán

Estados Unidos evalúa cómo responder al ataque de este fin de semana contra refinerías de petróleo en Arabia Saudí, lo que ha puesto en vilo a los mercados, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó que Irán miente al desmarcarse de esos hechos.

"¿Recuerdan cuando Irán abatió un dron, diciendo a sabiendas que era su 'espacio aéreo' cuando, en realidad, no estaba cerca?". Ellos se apegaron firmemente a esa historia sabiendo que era una gran mentira. Ahora dicen que no tienen nada que ver con el ataque a Arabia Saudí ¿Veremos?", tuiteó el mandatario.

Remember when Iran shot down a drone, saying knowingly that it was in their “airspace” when, in fact, it was nowhere close. They stuck strongly to that story knowing that it was a very big lie. Now they say that they had nothing to do with the attack on Saudi Arabia. We’ll see?