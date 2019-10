EEUU publica las primeras imágenes y vídeos de la operación en la que murió Al Baghdadi

El Ejército de Estados Unidos ha publicado este miércoles las primeras imágenes de la operación que llevaron a cabo el sábado sus fuerzas especiales contra el líder del Daesh, Abú Bakr al Baghdadi, quien se inmoló en el interior del complejo en el que residía.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha publicado varios vídeos sobre la operación, llevada a cabo en la localidad de Barisha, ubicada en la provincia siria de Idlib (noroeste) y cerca de la frontera con Turquía.

En uno de estos vídeos, publicados a través de la cuenta del CENTCOM en la red social Twitter, se puede ver a las fuerzas estadounidenses acercarse al complejo desde dos direcciones al inicio del asalto.

El comandante del CENTCOM, Frank McKenzie, quien encabezó la operación, ha destacado en una comparecencia de prensa que "como fundador simbólico y autoproclamado líder de la asesina banda de terroristas que llegó a controlar un gran territorio entre Irak y Siria, y por la comisión de atrocidades inenarrables allí y en el extranjero, Al Baghdadi era un objetivo prioritario".

"Al Baghdadi fue objetivo de un intento esfuerzo inter agencias para llevarle ante la Justicia, y este esfuerzo avanzó de forma significativa, cuando nos acercamos a su paradero", ha indicado, antes de agregar que las informaciones obtenidas sobre su paradero llevó a Washington a "desarrollar un plan ejecutivo diseñado para capturarle o matarle".

"Here we see the object of the assault-the compound where Baghdadi was hiding. As I noted earlier, this isolated compound was in Idlib province in Northwest Syria" - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/VwxRJMN0rS — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Así, ha dicho que la operación fue aprobada por el secretario de Defensa, Mark Esper, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Mike Milley, quienes posteriormente informaron de forma "extensa" al presidente, Donald Trump.

"Las líneas generales de la misión era un asalto con helicópteros por parte de las fuerzas especiales", ha señalado, si bien ha resaltado que "el plan fue significativamente más complejo que eso y fue diseñado para evitar ser detectados por Estado Islámico y otros antes y durante la ejecución de la misma y evitar víctimas civiles".

La posibilidad de que hubiese "muchos niños"

McKenzie ha manifestado que el plan tuvo en cuenta la probabilidad de que en el interior del complejo hubiera "muchos niños". "Adoptamos medidas para minimizar las víctimas inocentes", ha asegurado.

En este sentido, ha apuntado que la operación fue lanzada después de informar a los gobiernos de Rusia y Turquía para evitar incidentes bilaterales durante la misma y reducir los riesgos a los que se exponían las fuerzas especiales estadounidenses.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault." - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Tras mostrar una fotografía aérea del lugar, ha puntualizado que "en los alrededores del complejo, combatientes empezaron a abrir fuego desde dos localizaciones contra las aeronaves que participaban en el asalto".

"Los que salieron del complejo fueron cacheados para comprobar si portaban armas o explosivos y fueron alejados de la zona inmediata", ha apuntado McKenzie, quien ha añadido que las fuerzas estadounidenses "pidieron en repetidas ocasiones que los que estaban dentro salieran de forma pacífica".

"After Baghdadi's murder-suicide, our assault force cleared significant debris from the tunnel and secured Baghdadi's remains for DNA identity confirmation..." - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/fNLtXcOMG4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

"Las fuerzas estadounidenses detuvieron y posteriormente liberaron a los no combatientes. El grupo fue tratado en todo momento de forma humana e incluía a once niños", ha detallado.

McKenzie ha asegurado que "a pesar de la alta presión y la naturaleza de este asalto, se hicieron todos los esfuerzos para evitar víctimas civiles y proteger a los niños que se sospechaba que estaban dentro del complejo".