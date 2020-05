La última ocurrencia de Trump: automedicación contra el coronavirus sin evidencia científica

Hidroxicloroquina. Es el fármaco contra la malaria que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado estar consumiendo desde hace "una semana y media" para prevenir el coronavirus, pese a la falta de evidencia científica al respecto.

Se trata de la última ocurrencia del presidente estadounidense, que ha afirmado estar automedicándose pese a la inexistiencia de literatura científica que sustente la efectividad de dicho fármaco, que está complementado con un suplemento de zinc que también ingiere.

“Estaba esperando ver cómo ibais a abrir los ojos cuando lo dijera”, ha asegurado Trump en una rueda de prensa en la que ha reconocido que lleva "más o menos una semana y media tomándolo": "Y aquí sigo”. Trump arguye que el fármaco para tratar la malaria lleva cuatro décadas en circulación

“Creo que es bueno", ha apuntado, a pesar de la falta de pruebas científicas: "He oído muchas historias positivas al respecto. Y si no es bueno, ya os lo diré". "Mal no me va a hacer”, ha asegurado el presidente, protagonizando así una nueva polémica tras su reciente y peligrosa recomendación: inyecciones de desinfectante contra la covid-19.

Ni siquiera la cadena de noticias Fox, una de las más afines y complacientes con la política de Trump, ha secundado su iniciativa. De hecho, uno de sus periodistas ha criticado duramente al presidente de Estados Unidos por esta nueva imprudencia que puede ocasionar problemas de salud: "It will kill you".

Fox News' Cavuto warns audience after Trump reveals he's taking hydroxychloroquine: "If you are in a risky population here, and you are taking this as a preventative treatment [...] it will kill you. I cannot stress this enough. This will kill you." pic.twitter.com/gvRtdwby1t — Breaking911 (@Breaking911) May 18, 2020

Ante las advertencias del peligro de muerte que puede acarrear el consumo de este fármaco, Trump ha lamentado que "Fox News no es lo mismo": "Tenéis más gente anti-Trump que nunca".