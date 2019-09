La bronca de Greta Thunberg a los políticos en la Cumbre del Clima: "Me habéis robado mis sueños y mi infancia"

La Cumbre para la Acción Climática arrancó este lunes en la sede de Naciones Unidas con un vehemente rapapolvo de la joven activista suecaGreta Thunberg y concluyó con el compromiso de casi 80 países de llegar a cero emisiones de carbono para el año 2050.

La joven activista, de 16 años, cargó con vehemencia en el arranque de la cumbre contra los líderes mundiales, a quienes les recriminó su inacción para atajar la crisis climática.

Greta, que declaró sentirse "triste y enfadada", aseguró que la propuesta de reducir las emisiones contaminantes a la mitad, para evitar que la temperatura del planeta aumente por encima de 1,5 ºC, no es lo suficientemente ambiciosa.

"Los estamos mirando. No tendría que estar aquí, tendría que estar en el colegio al otro lado del océano. Me habéis robado mis sueños y mi infancia con vuestraspalabras vacías. De lo único que habláis es de dinero y de cuentos de hadas sobre un crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?", preguntó con lágrimas en los ojos.

Greta continuó con el rapapolvo:"Si realmente entendieran la situación no estarían sin hacer nada. Nos están fallando a los jóvenes, pero los jóvenes están entendiendo la magnitud de su traición. (...) Las nuevas generaciones están pendientes de ustedes, y si nos fallan nunca se lo perdonaremos". ¿Cómo se atreven a pretender que esto se puede resolver con los negocios como de costumbre? El mundo se está despertando, te guste o no", dijo. "No es aceptable para nosotros, porque somos los que vamos a tener que vivir con estas consecuencias", dijo.

El presidente francés Emmanuel Macron reconoció en su intervención que los gobiernos no están haciendo lo suficiente, y aseguró que "escuchaba" y tomaba "buena nota" de las palabras de Greta y otros activistas ambientales.

También llamó la atención la mueca de ira y desaprobación que Greta le puso a Donald Trump, que fue captada por las cámaras.

En las imágenes divulgadas en las redes sociales se puede observar a Thunberg en un vestíbulo con expresión de curiosidad. Sin embargo, cuando detecta a Donald Trump -que entró en el lugar sin notar a la joven activista- su mirada cambió totalmente y se tornó en seria y llena de ira.

For those wondering if this gif of @realDonaldTrump waking past @GretaThunberg is real — it is. It did actually happen: pic.twitter.com/c6tFW0RzQU