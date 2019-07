Boris Johnson, nuevo líder del Partido Conservador y próximo primer ministro británico

Ya hay un sucesor para el gobierno de Theresa May. Este martes el ex ministro de Exteriores y ex alcalde de Londres Boris Johnson ha ganado las elecciones primarias celebradas en las últimas semanas en el Partido Conservador.Con ello, Johnson será el que recoja el testigo de May al frente del Ejecutivo de Reino Unido.

El nuevo líder de los conservadores se ha hecho con más de 92.000 votos dentro de las filas de la formación en todas las fases, mientras que Jeremy Hunt, con quien se disputaba esta sucesión, se ha quedado en los 46.656 respaldos.

El proceso para elegir al nuevo primer ministro del país del brexit se inició el pasado día 10 de junio. Un proceso en el que se ha contado con hasta 10 aspirantes y en el que han participado 160.000 afiliados.

Johnson tomará posesión de su cargo este mismo miércoles, fecha en la que la hasta ahora primera ministra en funciones -desde el pasado 7 de junio, día que dimitió de su cargo-, Theresa May, deberá abandonar definitivamente Downing Street.

May dimitió tras la decisión del Parlamento británico en la que se rechazó hasta en tres ocasiones el acuerdo del brexit negociado por Londres y Bruselas.

Sin embargo, Johnson llega al Gobierno británico con una serie de plazos para cumplir con las reglas. El ex ministro de Exteriores tiene hasta el próximo 31 de octubre para dar luz verde a lo pactado o prepararse para una salida sin acuerdo de la Unión Europea.