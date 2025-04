Rafael Dezcallar: “China no va a ceder a la presión de Trump”

En menos de 100 días, el presidente de Estados Unidos ha impuesto unos aranceles a China del 10%, 20%, 54%, 125% y 145%. El gigante asiático no se ha doblegado y sin muchos aspavientos ha reaccionado de forma recíproca. Actualmente Pekín es el único que puede mirar a los ojos a Washington sin pestañear y ha demostrado que no le tiembla el pulso ante los envites norteamericanos.

La que ahora es la segunda potencia mundial era hasta hace unas pocas décadas un país en vías de desarrollo en la que la mayoría de sus ciudadanos vivían en la miseria. La apertura económica de Deng Xiaoping despertó al dragón que ruge con más fuerzas que nunca bajo las riendas del actual presidente Xi Jinping. El Partido Comunista Chino ha sacado a más de 700 millones de personas de la pobreza extrema y en muchos aspectos ha posicionado al país como potencia hegemónica global. Al mismo tiempo, el Partido ha desplegado una represión tan brutal que ensombrece el control sobre sus ciudadanos de otros regímenes comunistas como la URSS o Cuba. Rafael Dezcallar, embajador de España en China entre 2018 y 2024, analiza en El ascenso de China la evolución del país durante los últimos años. El diplomático atiende a Vozpópuli en una entrevista.

Pregunta. Usted vivió como embajador la pandemia en suelo chino, ¿qué recuerdo ha quedado allí de la gestión de la pandemia?

Respuesta. En general, el recuerdo de la gestión del COVID en China es agridulce. Por una parte, los chinos controlaron mejor el COVID durante los años 2020 y 2021 que el resto del mundo, aplicando métodos autoritarios de control sobre la población. Pero fue en China donde surgió el virus. Todos nos preguntamos por qué el Partido Comunista no fue capaz de controlarlo cuando tenía todos los medios a su disposición. Lo peor fue que no permitió una investigación independiente, y eso para mí sigue siendo inaceptable.

P. ¿Tiene sentido seguir hablando hablando de China como un país comunista?

R. China es un país con una economía capitalista y un sistema político leninista. Es una combinación única. Quizás Vietnam tiene un sistema parecido, porque también es un país de raíz étnica confuciana. Pero es una combinación de capitalismo y leninismo. El capitalismo permite libertades económicas a los individuos, y muchos de ellos desean también libertades políticas. El leninismo se encarga de impedirlo.

El Partido Comunista debe asegurarse de que las tendencias hacia una mayor liberalización no contradigan su objetivo de control total sobre el país. La idea del control, sobre todo desde que Xi Jinping llegó al poder en nombre de la seguridad, es consustancial a la forma de gobernar del Partido Comunista. Parece fácil resumirlo como una fórmula de “capitalismo-leninismo”, pero estamos hablando de dos fuerzas que empujan en direcciones opuestas. Mantener todo eso unido sin que estalle es muy complicado.

P. Pensemos en grandes empresas como Alibaba o Huawei. ¿Hasta qué punto interviene el gobierno? ¿Qué tipo de control tienen sobre estos gigantes que ya operan a nivel mundial?

R. Estas empresas actúan en un mercado según principios capitalistas, pero el Partido se asegura de que ninguna empresa o entidad en China aplique políticas contrarias a sus intereses y directrices. Por ejemplo, hace años Jack Ma, presidente y fundador de Alibaba, protestó por un problema regulatorio respecto a una filial de microcréditos —Ant Financial— que quería salir a bolsa. Las críticas de Jack Ma provocaron sanciones muy severas. El mensaje era claro: si tienes una empresa en China, debes saber quién tiene el control y no debes criticar al Partido.

Rafael Dezcallar.

P. ¿Xi Jinping ha promovido un rearme ideológico para proyectar una nueva imagen de China?

R. No es solo una imagen. Cuando Xi llegó al poder, consideraba que había demasiado capitalismo en la sociedad china. Y el capitalismo tiene un efecto disolvente sobre la autoridad del Partido: fomenta la corrupción, la desigualdad y trae ideas liberalizadoras del extranjero. Por eso endureció el sistema político, priorizó la seguridad y fortaleció al Partido para controlar todos los aspectos de la vida: económicos, sociales e ideológicos. Lo hizo con un rearme ideológico cuyo ideal era el "rejuvenecimiento de la nación china", con dos pilares: el fortalecimiento económico y una proyección exterior mucho más afirmativa. Algunos dirían más agresiva. China ya no quiere que nadie la domine, quiere mostrarse como una potencia fuerte.

Implica crecimiento económico y una mayor presencia internacional. En el fondo, el objetivo es que el Partido pueda enfrentar tanto a enemigos exteriores como a sus demonios internos, como la inestabilidad estructural derivada del capitalismo.

El Partido Comunista Chino es una máquina de poder implacable, impresionante. No tiene nada que ver con los partidos comunista soviético, cubano o de otros países comunistas que hemos conocido

P. Recuerdo un capítulo de Black Mirror, titulado "Nosedive", donde la sociedad está obsesionada con las puntuaciones sociales (de 1 a 5 estrellas), y cada interacción afecta tu puntuación. Las personas con puntajes más altos tienen acceso a mejores servicios, casas y trabajos. ¿Esto en China es una realidad?

R. Sí, aunque de forma parcial. El sistema se ha aplicado sobre todo a quienes no pagan deudas: se les impide comprar billetes de tren o avión o matricular a sus hijos en la universidad. Los chinos lo ven como una forma de garantizar el cumplimiento de normas. Pero el coste es muy alto: atenta contra la privacidad. Aunque aún no se ha implementado por completo, el potencial de control total es enorme.

P. China ha sacado a 700 millones de personas de la pobreza extrema, pero hay desigualdad y servicios sociales precarios. ¿Cómo funciona la seguridad social allí?

R. Existe sanidad pública y seguridad social, pero los servicios que ofrece son limitados. A partir de cierto punto, necesitas pagarlos tú. Por eso el consumo en China es más bajo que en Occidente: la gente ahorra mucho por si necesita pagar la universidad o la sanidad. Es una contradicción que un partido comunista ofrezca una protección social más débil que la de una socialdemocracia europea.

P. Comenta en la obra que se ha limitado también la discusión interna en el seno del Partido

R. Sí. Los funcionarios se han vuelto menos pragmáticos. Muchos cargos intermedios no quieren firmar documentos por miedo a que se usen en su contra. El Partido Comunista Chino es una máquina de poder implacable, impresionante. La verdad. No tiene nada que ver con los partidos comunista soviético, cubano o de otros países comunistas que hemos conocido. Históricamente ha mantenido mucho contacto con la sociedad y permitía crítica interna. Pero con Xi, esa discusión interna se ha reducido mucho por el creciente dogmatismo y la obsesión por el control desde arriba hacia abajo. Ese margen de discusión interna dentro del partido se ha reducido bastante. Y eso es algo perjudicial porque ha sido una de las bases de la eficacia con la que el partido ha funcionado durante muchos años.

P. También expone que existe control externo, de los chinos que residen en países europeos.

R. Sí. Aunque es más difícil controlar a los chinos que están en democracias, el Partido lo intenta. Utiliza todos los recursos posibles, incluidos contactos con familiares que viven en China. La mano del Partido llega más allá de sus fronteras.

P. Dice que, además de la Gran Muralla física, se ha levantado otra muralla electrónica.

R. Exactamente. Si alguien busca en el internet chino “Plaza de Tiananmen”, no aparece nada. La censura es brutal. Aunque el Partido recibe altos niveles de aprobación en encuestas occidentales, eso ocurre en un contexto de desinformación total. En China hay propaganda, no información. Las noticias del exterior se filtran y la mayoría no tiene acceso a medios internacionales.

China ha construido un universo digital propio: Google no funciona, pero sí Baidu. Uber no funciona, pero sí Didi. Amazon no, pero sí Alibaba. Han creado una alternativa digital al sistema norteamericano. Pero además de esta muralla tecnológica, hay una censura interna: si alguien menciona “Tiananmen” en un mensaje, este desaparece de WeChat y puede acarrearle consecuencias.

P. Recupero una cita del libro: los algoritmos del sistema chino conducen al pensamiento único y en el mundo occidental a la polarización de las de las sociedades

R. Creo que es así y los chinos presumen de que su sistema es mejor. No lo llaman pensamiento único, evidentemente, sino defensa contra ideas tóxicas o negativas. Creen que evitar el conflicto es mejor que nuestra división interna y falta de consenso.

P. Con todos estos controles y con la afirmación que ha hecho sobre el poder del Partido Comunista Chino, ¿Xi Jinping es hoy la persona con más poder del mundo?

R. Eso es difícil de medir. Tiene muchísimo poder sobre China y una gran influencia exterior. Pero EE. UU. sigue siendo la mayor economía y controla mecanismos fundamentales como SWIFT o el dólar como moneda de reserva. Eso le da un poder inmenso. Las sanciones a Rusia han sido demoledoras y los chinos temen recibir un castigo similar. Yo sinceramente creo que Estados Unidos sigue siendo un país muy fuerte, a pesar de que hay más división dentro del sistema americano. Por supuesto, eso entre diferentes centros de poder. Pero da la impresión de que Trump no tiene demasiado respeto por los controles internos.

Donald Trump firmando una orden ejecutiva sobre los aranceles.

P. ¿Qué puede pasar con la guerra comercial entre China y Estados Unidos?

R. China no se ha doblegado. Si EE. UU. impone aranceles del 70 %, China responde con lo mismo. Todo asunto económico tiene una lectura política. China no va a ceder y quiere dejar claro que no se la puede presionar. Pero al mismo tiempo, sabe que estos aranceles también le perjudican muchísimo a ellos. Por eso su objetivo es negociar. Esperan que el coste que sufrirá EE. UU. por la política de Trump obligue a abrir una negociación.

P. Dice que la actual generación de líderes conoció la China pobre y no quiere una guerra. ¿Eso aplica a Taiwán?

R. China no suele lanzar ataques imprevistos. Su política exterior es muy cauta. Son extremadamente cautos, tienen una gran aversión a asumir riesgos. Una invasión de Taiwán sería extremadamente arriesgada: el desembarco anfibio es complicado y enfrente está la flota estadounidense, que domina Asia-Pacífico desde hace 80 años. Solo lo harían si se cruzan sus líneas rojas, como una declaración de independencia de Taiwán o acciones estadounidenses que lo sugieran.

Por ejemplo, cuando Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, visitó Taiwán, China reaccionó con maniobras militares y lanzó misiles sobre la isla. Lo hizo porque creyó que EE. UU. no respondería. Cambió el equilibrio estratégico.

También actuaron tras las protestas de Hong Kong, que fueron muy agresivas. Esperaron a que las manifestaciones se apagaran y luego reformaron el sistema político, acabaron con el principio de "un país, dos sistemas" y restringieron muchas libertades.

Los dirigentes chinos han dicho reiteradamente que la cuestión de la recuperación de la soberanía sobre Taiwán no está abierta a discusión. Les gustaría hacerlo por medios pacíficos, pero no excluyen utilizar otros métodos.

Pedro Sánchez y Xi Jinping.

P. ¿Europa debería acercarse más a China?

R. Depende del tema del que estemos hablando. Hay asuntos en los que hay que contar con China, porque es muy importante. Por ejemplo, en la economía, como centro comercial, es fundamental. También para solucionar problemas globales como el cambio climático. Pero hay otros aspectos en los que más bien hay que defenderse de China y plantar cara, porque tenemos valores y objetivos contradictorios. Por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos o el apoyo de China a Rusia en la guerra de Ucrania.

P. ¿Es China un país machista?

R. En China, las tradiciones patriarcales son todavía muy importantes, incluido en el Partido Comunista. En el Politburó, en este momento, de 25 miembros del partido, no hay ninguna mujer.

P. Está claro que su principal rival es Estados Unidos, ¿cuál es su mayor aliado?

R. China no tiene muchos aliados. Hay países con los que tiene alguna relación, como Pakistán, por ejemplo.Con Rusia, ellos insisten mucho en que no se trata de una alianza. Lo insisten deliberadamente para que la gente no piense que es una alianza. Pero se parece mucho.

P. Para terminar, dice que China es un país muy nacionalista

R. Mucho. No solo porque aman a su país, lo cual es positivo, sino porque han estado aislados durante siglos. El imperio chino despreciaba el mundo exterior. Cuando este se desarrolló, China fue fácilmente derrotada por los ingleses en las guerras del opio. Tras Mao, solo llevan 50 años de apertura, lo cual es poco para una civilización milenaria.

Ese aislamiento genera desconocimiento y desconfianza hacia el exterior. A eso se suma el recuerdo de cómo las potencias extranjeras se aprovecharon de China en los siglos XIX y XX. El resultado es un nacionalismo que nace de la inseguridad y el recelo hacia lo que el mundo exterior pueda hacer con ellos. Y esa combinación de resentimiento histórico y nueva potencia puede ser muy peligrosa.