Los Museos Estatales del Ministerio de Cultura comienzan a retirar restos humanos de sus salas

Los Museos Estatales del Ministerio de Cultura, gestionados por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, han publicado este lunes la 'Carta de compromiso sobre el tratamiento ético de restos humanos', por la que se acuerda la retirada de los restos humanos que se alojan en sus salas, entre los que destaca la momia guanche del Museo Arqueológico Nacional (MAN).

Fuentes de Cultura aseguran a Europa Press que la decisión obedece al Informe técnico sobre el tratamiento de restos humanos depositados en los museos estatales, que encargó el departamento de Ernest Urtasun a su llegada, y que las instituciones "llevan semanas" aplicando las recomendaciones. De este modo, según añaden desde Cultura, se da respuesta a la evolución y adaptación de las colecciones de los museos, en consonancia con el Código Deontológico del Consejo Internacional de Museos (ICOM).

La carta de compromiso se erige como "documento deontológico de buenas prácticas" y destaca la evolución en la conceptualización de los restos humanos conservados en las instituciones museísticas, al pasar de una consideración "exclusiva" como objetos a ser reconocido como "vestigios de personas fallecidas que fueron separadas de su contexto funerario, sagrado o doméstico".

El documento explica que se entiende por restos humanos todos los restos físicos que pueden asignarse a la especie Homo sapiens, entre los que se incluyen "cuerpos completos o partes de estos, sin transformar, transformadas o conservadas". Sin embargo, quedan excluidos de esta carta a los restos o partes corporales tales como cabello, uñas o dientes en los que se pueda determinar "razonablemente que han sido ofrecidos libremente o bien desprendidos natural o intencionadamente del cuerpo sin modificar el mismo".

Por lo general, los Museos Estatales atenderán como principio general "la no exhibición pública de restos humanos", aunque se "podría valorar" la exposición pública cuando "esta resulte imprescindible para transmitir el conocimiento que se pretende mostrar". "Siempre que no exista otra alternativa en el discurso expositivo y estén correctamente documentados y contextualizados, conociéndose su procedencia e historia particular", subraya el documento, que añade que en esos casos se mostrarán con respeto, cuidado y dignidad.

Asimismo, se comprometen a que todo tratamiento deconservación y restauración, al que serán de aplicación los principios de mínima intervención y reversibilidad, así como la toma de muestras (destructivas y no destructivas), "estarán debidamente justificado, evitando cualquier procedimiento que pueda contaminar los restos humanos". En cuanto a la manipulación, la carta señala que se hará teniendo en cuenta las medidas preceptivas "para garantizar la seguridad y salud tanto del personal técnico encargado como de cualquier otra persona a la que se permita el acceso a los mismos".

Sobre los procesos de investigación, el documento indica que toda investigación deberá ser autorizada por el museo a partir de una solicitud debidamente justificada. En este sentido, se tendrá especial cuidado en evitar las duplicaciones de estudios similares sobre los mismos restos y se deberá atender al contenido de dicha Carta de Compromiso.

Por último, la toma de imágenes deberán ser aprobadas por los museos; los posibles nuevos ingresos no serán aceptados, en términos generales.

Momia guanche

Uno de los restos humanos que se han retirado este lunes es la momia guanche del MAN, donde se exhibía desde 2015. La momia guanche es única por su estado de conservación y procede del barranco de Erques (Tenerife).

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha reclamado este lunes al Gobierno de España que "aclare de una vez por todas" si va a cumplir con la comunidad autónoma de Canarias en el desarrollo del anunciado proceso de 'descolonización cultural'. Al respecto, las fuentes de Cultura consultadas no se han pronunciado y han asegurado que la momia guanche se alojará a partir de ahora en los almacenes del museo. Además, explican que el Museo de América o el Museo Nacional de Arte Romano son otras de las instituciones estatales que han retirado restos humanos.