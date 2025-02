Mike González, ideólogo de Trump: "Crimea no va a volver a ser Ucrania, pero eso no significa lo mismo para el Dombás"

Mike González (1960) es autor del libro NextGen Marxism: What It Is and How to Combat It publicado en Estados Unidos en abril de 2024 junto a Katherine Cornell Gorka. Este ensayo acaba de ser publicado en español por la Fundación Disenso y fue presentado en Madrid el pasado jueves 13 de febrero. Mike González, además de investigador senior de la Heritage Foundation, es uno de los intelectuales más activos en la órbita de la administración de Donald Trump. No en vano, es autor de varios de los capítulos del Proyecto 2025, el programa político de cabecera de la nueva administración estadounidense. Aprovechamos su visita a España con ocasión de la cumbre organizada en Madrid por el grupo parlamentario europeo de Los Patriotas para conversar tanto sobre su nuevo ensayo como, muy en particular, sobre algunos aspectos de actualidad que afectan a la política internacional del gobierno de Donald Trump.

Pregunta: Acaba de publicarse la traducción al español de un libro suyo aparecido hace apenas un año en Estados Unidos. ¿Qué idea o ideas debería retener un lector español?

Respuesta: La primera idea es que ha habido una infiltración de las instituciones culturales por parte de una izquierda de origen marxista muy influida por el “marxismo cultural” y que tuvo mucho éxito a la hora de tomar la mayoría de las instituciones culturales en un proceso de comienza en la década de 1960 y que termina alrededor de la segunda década de este siglo. En el libro señalamos que este proceso culmina con la fundación del colectivo Black Lives Matter. Este acaparamiento de las instituciones ha generado una verdadera “dictadura cultural” en el país, una dictadura woke, que si no te sometes a ella, te arriesgas a ser cancelado.

Pregunta: Llama la atención que la primera traducción sea al español y la presentación sea en España. ¿Por qué es importante nuestro país? ¿Tiene que ver con que el gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en un símbolo para la izquierda europea?

Respuesta: El hecho de presentarlo aquí tiene mucha importancia simbólica. Primero porque España es un país clave en la medida en que hace de puente entre Europa e Iberoamérica. En segundo lugar, porque Katherine Cornell Gorka y yo dedicamos un capítulo entero del libro a los vínculos entre la izquierda española y la izquierda hispanoamericana, y cómo el origen de Podemos estuvo muy asociado a varios gobiernos sudamericanos. En ese capítulo hablamos también de cómo Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales estuvieron vinculados con la creación del Foro Social Americano e igualmente del hecho de que fue precisamente en ese foro, creado en Atlanta, donde se conocieron las mujeres que luego fundarán Black Lives Matter.

Pregunta: En el libro ustedes ponen mucho el acento en la internacionalización, en los vínculos globales y en la capacidad de coordinación de las izquierdas. Sin embargo, uno podría hacer la broma ahora de que un dirigente de un partido como Fratelli Di Italia, como el Rassemblement National o como Vox podría pasarse la mitad del año viajando de foro en foro y de conferencia en conferencia, desde la CPAC norteamericana a la National Conservatism Conference, pasando por el World Congress of Families, por nombrar solo unas pocas.

Respuesta: Sí, esta es una cosa nueva y muy interesante. Yo hablo de esto mucho. Hasta hace poco las izquierdas tenían una ventaja enorme a la ahora de organizarse internacionalmente. ¿Por qué? Porque la izquierda siempre fue internacionalista. En cambio, los conservadores siempre habíamos estado replegados queriendo conservar las normas y las tradiciones locales y de cada país. El conservador de Texas quiere preservar una serie de cuestiones que es posible que el conservador de Pakistán, de Perú o de Portugal no esté de acuerdo. Entonces esto había provocado dificultades para coordinar las agendas y los temas internacionales. Pero ahora que tenemos un enemigo común que basa su batalla cultural en las llamadas Critical Theories estamos en condiciones de asociarnos y coordinarnos mejor. Y podemos probar para ver si lo que marcha bien en Budapest se puede aplicar también en Buenos Aires o en Nueva York. Entonces sí, ahora podemos coordinar.

Pregunta: De hecho, ustedes en la Fundación Heritage ponen mucho el acento en elaborar programas políticos y medidas de política pública. Usted mismo fue el encargado de escribir algunos capítulos del Proyecto 2025 en el que Donald Trump está basando parte de su política…

Respuesta: Sí, aunque con un matiz. Los programas políticos están hechos a medida y no son tan exportables o internacionalizables. Están ajustados a cada Estado: a Florida o a Arkansas. O también pueden hacerse a medida del gobierno federal…

Pregunta: Como el Proyecto 2025…

Respuesta: Sí, pero lo que quiero decir es que, aunque somos países occidentales que tenemos mucho en común, no es muy fácil compartir programas. Lo que podemos compartir mejor son ideas.

Pregunta: Ideas y estrategias…

Respuesta: Sí, exactamente: ideas y estrategias. Estamos en condiciones no sólo de compartir ideas y estrategias, sino también de compararlas. De conocer con una cierta precisión cuáles funcionan, dónde lo hacen y por qué.

Pregunta: Movámonos hacia asuntos más de actualidad. Usted sabe que en Europa preocupa la cuestión de los aranceles. ¿La Administración de Donald Trump va a usar los aranceles contra la Unión Europea? ¿Exigirá un mayor gasto en defensa o más bien alguna concesión relacionada con Groenlandia?

Respuesta: La Administración de Donald Trump no ve a la Unión Europea como una entidad única. Nosotros preferimos ver a cada uno de los países separadamente. Y en el caso de España hay que decir que ustedes tienen un presidente que se llama Pedro Sánchez. Y que no fue ninguna coincidencia que Trump ironizara con que España forma parte de los BRICS. España solo gasta en defensa el 1,3% del presupuesto y eso le inhabilita para decir que es un país serio. Y luego hay otra cosa quizás más importante: la actitud del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a Israel, donde han llegado a reconocer a Palestina como un Estado. Este es el tipo de cosas que irritan mucho a la administración de Donald Trump.

Pregunta: ¿Podemos entonces esperar aranceles específicos para España?

Respuesta: Si hay aranceles, se debe empezar por la Moncloa. Eso está muy claro.

Pregunta: Algunos comentaristas están diciendo que los casos de México y Canadá mostrarían que Trump no está realmente dispuesto a imponer unos aranceles tan altos por los efectos que podrían tener sobre la economía estadounidense. ¿Qué piensa usted?

Respuesta: Bueno, hay que ver. Yo ahí añadiría el caso de Colombia. Nunca se ha visto algo similar: Gustavo Petro se rindió en 34 minutos. Es un récord en la historia de la humanidad. Cuando Trump habla de aranceles con respecto a México y a Canadá, consigue efectos inmediatamente. Por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice enseguida que va a mandar a 100.000 soldados a la frontera con Estados Unidos. Y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también hace concesiones enseguida. Y esto es lo que hace que Donald Trump suspenda los aranceles, porque consigue cosas inmediatamente.

Pregunta: Usted ha dicho en alguna ocasión que para conseguir cosas en política internacional es importante que piensen que estás loco y que estás dispuesto a todo

Respuesta: Es lo que Nixon le decía a Kissinger: “Dile a todo el mundo que estoy loco”. Pues bien, ahora Marco Rubio no necesita decirle a nadie que Donald Trump está dispuesto a todo. Y, claro, eso consigue efectos inmediatos.

Pregunta: En los medios de comunicación se comenta bastante que Donald Trump presta mucha atención a los mercados financieros y a sus reacciones. ¿Es eso cierto o es rumorología?

Respuesta: Yo creo que él presta mucha atención a la economía y al bienestar de los estadounidenses. Por eso, sí, se fija bastante en los mercados financieros. Porque al final quiere afectar positivamente a la gente, a sus vidas y a sus bolsillos.

Pregunta: En materia migratoria, algunos medios argumentan que el Donald Trump no cuenta realmente con los medios para llevar adelante su agenda. ¿Cuál es el objetivo prioritario de su política: llevar adelante deportaciones masivas o simplemente desincentivar la llegada de nuevos migrantes?

Respuesta: El objetivo es la deportación masiva. Y ya está haciendo. O sea, no es algo que se piense hacer en el futuro, es algo que ya se está realizando. Es que el punto central es que, por una razón inexplicable, la administración de Biden abrió las fronteras y dejó entrar a más de 10 millones de personas venidas de todo el mundo. Eso significa una cantidad más grande que la población de muchos países europeos, como Bélgica o como Holanda. Entonces sí, el objetivo prioritario es la deportación y ya se está haciendo.

Donald Trump en el despacho oval.

Pregunta: Vayamos ahora al caso de Ucrania. ¿Qué tipo de acuerdo se tiene en mente?

Respuesta: Es algo que aún no está claro porque está en proceso. Pero también le digo que si Donald Trump consigue la paz en Ucrania, se merecería el premio Nobel de la Paz. Me ha alegrado escuchar a Pete Hegseth decir en la mañana del 13 de febrero que lo que Estados Unidos quiere es una Ucrania “próspera y soberana”.

Pregunta: ¿Se contemplan concesiones territoriales?

Respuesta: Tenemos que pensar en las fronteras de 2015, lo que quiere decir Crimea. Es que hay que ser realistas. Crimea no va a volver a ser Ucrania. Pero, cuidado, eso no significa lo mismo para el Dombás. Esa región es precisamente la que está en negociaciones.

Pregunta: Volvamos a México. ¿Tiene Trump realmente intención de ejercer operaciones militares en territorio mexicano contra los cárteles de la droga, o es simplemente una estrategia de negociación?

Respuesta: Si el gobierno mexicano ha perdido el control de su territorio, como nos parece a todo el mundo, y estos cárteles de la droga cruzan la frontera y nos atacan, no le queda a usted duda de que reaccionaremos. Es más, si estos cárteles de la droga siguen importando sustancias que matan cientos de miles de norteamericanos, desde luego aplicaremos golpes quirúrgicos del otro lado de la frontera. Es que no se cómo se podría parar de otra forma. Si México tuviera un gobierno verdaderamente comprometido con la seguridad tanto propia como de Estados Unidos, esto sería otra cosa.

Pregunta: ¿Cómo ve el futuro de Oriente Próximo? ¿Cree posible seriamente la salida forzosa de palestinos de Gaza?

Respuesta: Yo creo que los palestinos o, mejor dicho, los árabes habitantes de Gaza, no se han hecho ningún favor a sí mismos al haber apoyado descaradamente la violencia y los asesinatos contra ciudadanos israelíes. Y como han renunciado a vivir en paz con el Estado judío, se han metido en un gran problema.

Pregunta: Entonces se lo plantean en esto

Respuesta: Sí

Pregunta: Déjeme volver un momento al libro. En una entrevista reciente la coautora Catherine Cornell Gorka sostiene que “los conservadores están ganando la batalla de las ideas” y afirma que no le cabe ninguna duda de que la van a seguir ganando. Me gustaría preguntarle por qué.

Respuesta: En el libro hablamos de la “larga marcha” de la izquierda hacia las instituciones. Ahora estamos al revés en Estados Unidos: la “marcha en retroceso” de la izquierda sobre las instituciones. Estamos reconquistando las instituciones, estamos recuperando todo lo que perdimos en los últimos cuarenta años y, sobre todo, desde la primera administración de Obama. De lo que se trata ahora es de ir lo más rápido posible.

Bombardeo de Israel sobre la franja de Gaza.