La censura de Trump: fotos del Enola Gay, avión de la bomba atómica, marcadas para borrar por contener la palabra 'gay'

Llevan años hablando de censura woke, de que “ya no se puede decir nada” y en apenas un mes en el cargo, la nueva administración Trump ha puesto en peligro decenas de miles de archivos históricos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está eliminando miles de archivos digitales que incluyen referencias a la diversidad, equidad e inclusión (DEI), en cumplimiento de una orden ejecutiva del expresidente Donald Trump. Según informó The Associated Press (AP), una base de datos interna ha marcado para su eliminación más de 26.000 imágenes y publicaciones de todas las ramas militares, aunque el número final podría alcanzar las 100.000.

Este año se conmemorará el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y uno de los hitos será la efeméride del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Entre los nombres propios del evento histórico destaca el del Enola Gay, el bombardero estadounidense que cargó y lanzó la primera bomba basada en energía nuclear. La aeronave debe su nombre a Enola Gay Tibbets, madre del piloto militar Paul Tibbets que dirigía el avión. Pero ahora este segundo nombre (Gay en inglés significa homosexual) de la señora Tibbets ha hecho que fotografías y archivos del Departamento de Defensa pasen a ser consideradas como uno de los elementos de diversidad e inclusión que tanto detesta Trump.

Entre los archivos afectados también se encuentran registros de logros de mujeres y minorías en las fuerzas armadas, así como referencias a eventos conmemorativos, como el Mes de la Historia Negra o el Mes de la Historia de la Mujer. La decisión no solo ha generado preocupación por su impacto en la memoria histórica del ejército, sino también por la falta de criterio en la selección de archivos como en el caso del nombre o apellido Gay. Del mismo modo que con el avión de Hiroshima, una serie de fotografías de un proyecto de dragado en California fueron señaladas debido a que uno de los ingenieros mencionados tenía el apellido Gay.

Pilotos de Tuskegee durante la Segunda Guerra Mundial.

La purga también ha alcanzado archivos históricos de gran valor, como las imágenes de los aviadores de Tuskegee, la primera unidad de pilotos negros en la Segunda Guerra Mundial. En un episodio similar, la Fuerza Aérea llegó a eliminar cursos de formación que incluían referencias a estos aviadores, lo que provocó la indignación de la Casa Blanca y una rápida rectificación.

A pesar de la magnitud de la purga, su ejecución está siendo desigual y, en algunos casos, caótica. "Estamos satisfechos con el rápido cumplimiento en todo el Departamento de la directiva de eliminar el contenido DEI de todas las plataformas", declaró John Ullyot, portavoz del Pentágono, en respuesta a AP. No obstante, en muchas unidades militares la eliminación se realiza de manera manual, con personal insuficiente y sin garantías de conservación para futuras consultas.

La orden también afecta a publicaciones en redes sociales, lo que ha generado confusión entre los responsables de administrarlas. Según funcionarios citados por AP, se han detectado más de 1.600 cuentas inactivas de apoyo a unidades militares que contienen material sujeto a eliminación. Sin acceso administrativo a estas cuentas, la eliminación de contenido se ha convertido en un proceso aún más complejo.