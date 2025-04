La cara oculta de Francia: el régimen de Vichy y los colaboracionistas

El otro día me dio un vuelco el corazón. Estaba yo husmeando entre los estantes de la Librería Jaimes de Barcelona -la última en lengua francesa que queda en Barcelona- y descubrí la obra del profesor Yves Pourcher “L’exil des collabos (1944-1989)".

No se alarmen, hay versión en castellano. “El exilio de los colaboracionistas 1944-1989”. Es más: diría que esta edición -a cargo de Fórcola- es mejor que la gala. A doble tinta y con fotografías de los protagonistas.

Como su nombre indica, es la historia personal de colaboracionistas del régimen de Vichy. Pero no de los de arriba. Como el mismísmo mariscal Pétain, héroe de Verdún. U otros más siniestros como el primer ministro Pierre Laval; Jacques Doriot, del Patido Popular Francés; o Joseph Darnand, de la temible Milicia.

Sino de colaboracionistas a pie de calle por decirlo de alguna manera. Aunque algunos tuvieron relevancia política, artística o incluso deportiva. Como Marcel Déat, que empezó en el socialismo y acabó en el fascismo. Ministro de Trabajo nada menos.

El autor, profesor emérito de la Universidad de Toulouse, ha reconstruido sus vidas. No en vano es un experto en el tema y tiene varias obras publicadas al respecto.

Entre otras, ya recuperó los carnets de Josée Laval, la hija del exprimer ministro. Franco lo devolvió a los franceses al terminar la guerra y murió fusilado. La obra que nos ocupa recibió, además, el premio Jules Michelet en el 2023.

Algunos como Max Knipping eran héores de la aviación -condecorado cinco veces durante la Primera Guerra Mundial-. O la familia Luchaire: papá, mamá, hijos y nietos. También hay periodistas como Jean-Loustau-Chartez, “el locutor nazi”. O el SS Robert Blanc.

Personajes importantes en su época como la actriz Monique Joyce (1912-1994). Y el deportista de élite -nadador en este caso- Jacques Cartonnet (1911-1967), entre otros. Les dejo algunas perlas ocultas para que las vayan encontrando.

Ni que decir que muchos obtuvieron cobijo en la España de Franco. Y que, desde luego, tampoco renegaron de sus ideas. Es la cara oculta de Francia. Y una de sus páginas más traumáticas. Al fin y al cabo, el historiador norteamericano Robert Paxton, nacido en 1932, cuando empezó a investigar el régimen de Vichy parecía que no había existido nunca.

En su obra clásica sobre el tema (“Vichy France. Old guard and new order 1940-1944"), me temo que no hay traducción al castellano, explica que cuando llegó en los años 60 para estudiar el asunto como estudiante de Harvard no encontró nada. Se fue al archivo histórico del Ejército y le dijeron que los documentos eran secretos hasta pasados 50 años. Parecía como si todos los franceses hubieran luchado en la resistencia conrta el invasor. Y no fue así.