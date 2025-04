J.F. Lamata (La Hemeroteca del Buitre): “El Partido Popular no tiene política mediática” 

Todos los días un pequeño culto se reúne en un cubículo digital: somos los seguidores de “La Hemeroteca del Buitre”; el canal de Youtube que ha revolucionado la historiografía mediática por la constancia y erudición de sus colaboradores. El más conocido de ellos, J. F. Lamata (Madrid, 1986), apaga ahora su webcam para editar El libro negro de TVE (La Esfera de los Libros, 2025). Un repaso minucioso del gran fracaso nacional, la televisión pública, y que está llamado a ser la “Historia de los heterodoxos españoles” de las 625 líneas.

Pregunta. ¿De dónde surge el interés en escudriñar la historia de RTVE? ¿Es para Vd. un espejo de la sociedad española y su caciquismo?

Respuesta. Yo creo que la historia de cualquier medio de comunicación es la historia de su entorno: es imposible hablar de la televisión pública sin hablar de la historia de España. Esto pasaría en cualquier medio de comunicación. RTVE por ser pública tiene una especie de interés mayor: siempre sale el debate de lo que hacen con estos impuestos.

P. Me extraña que no cite Vd. mucho la legendaria entrevista en RTVE de Directísimo a Solzhenitsyn; obra maestra anticomunista del tardofranquismo

R. Fíjese que en noviembre ha muerto el dictador y fue despedido como héroe nacional con lágrimas de todos. Y tan solo unos meses después un tipo como el señor Solzhenitsyn aparece en televisión elogiando el franquismo lo cual provocaba un montón de críticas en la prensa española. En radio nacional Carlos Tena llamó poco menos que payaso al autor ruso.

P. Blanqueó el franquismo, sin duda, pero todo lo que decía del comunismo soviético era cierto.

R. Claro. Aunque se quedó como elogio al franquismo, realmente lo que en el fondo está haciendo es una comparación. Él decía que consideraba peor la dictadura de la Unión Soviética que aquella de España.

P. El dato que da Solzhenitsyn de que no había posibilidad de hacer fotocopias privadas y ausencia de prensa extranjera en la URSS es definitivo, de hecho. Las fotocopiadoras privadas, en perfecta ironía, se llamaban “vietnamitas”

R. Hay dos temas en ese episodio de Solzhenitsyn: no tanto los “medios” u otros países más progresistas que criticaran el encuentro, sino que los medios conservadores no la defendían. Quizá el 'Alcázar'. Se dudaba a donde se iba políticamente. La gente, de hecho, se apunta más fácilmente cuando sabe quiénes son los ganadores.

P. En ocasión de las primeras elecciones, Manuel Vázquez Montalbán decía que el gobierno ganó “abusando de lo lindo” de la propaganda en 'Por Favor' ¿Tuvo altavoz la izquierda en la primera televisión pública?

R. Desde mi punto de vista, sí lo tuvo. Pero si lo que está diciendo Montalbán es si jugó en peores condiciones que el gobierno, claro. Es decir, RTVE es verdad que repartió el juego ya que las leyes no estaban definidas. Decidieron, así, que los partidos que se presenten en tantas capitales de provincia los consideramos partidos de ámbito nacional y tendrán derecho a tantos minutos. Por ejemplo, yo creo que la televisión española de Rafael Anson trató razonablemente bien al PSOE de Felipe González si lo comparamos con cómo trató a la Alianza Popular del señor Fraga. No hay ninguna duda que el mejor tratado fue la UCD, ahora bien.

Juan Francisco Lamata.

P. Jorge Verstrynge siempre defendió Alianza Popular como partido antisistema en los 70, siendo el partido sistémico UCD

R. La gran batalla en los medios de comunicación en los 70 es entre el suarismo y el fraguismo. En los periódicos progresistas y conservadores se dividen respecto a estas dos facciones. Al final, así, El País acabará siendo pro-Suárez ya que Polanco era muy listo. Y eso también ocurrió en la televisión española.

P. Suárez era todo un pícaro maniobrando apoyos en los inicios de la transición, a decir de Gregorio Morán

R. Suárez encajaría dentro de lo que entenderíamos como un pícaro o un oportunista. Porque, al final, puso a su jefe de prensa Rafael Anson como director de RTVE: es decir, vendía democracia, pero también una presidencia del gobierno. Rafael Anson no era un periodista, sino un publicista.

P. Has citado a los Anson: hábleme un poco de ellos, tanto Rafael como Luis María, y el carácter correoso de esa familia. Son un verdadero poder en papel de la derecha en la transición (De controlar RTVE a las Vulpes…)

R. La verdad es que los hermanos Anson al estar ya mucho tiempo en medios se pueden confundir con su caricatura. Pero, creo, que han sido algunos de los poderes más importantes que ha habido en este país.

Ya sabe Vd. que le hicieron una biografía a Luis María Anson Daniel Forcada y ‎Alberto Lardiés que está bien, pero no hace justicia al papel que tuvo ya que fue presidente de la APM y la FAPE, además de controlar la hoja del lunes. En los 60, dentro de la estrategia de Don Juan de Borbón, escribió ese texto llamado “La Monarquía de todos” para ABC que era más bien contra Juan Carlos I como heredero. Tuvo la gran habilidad en convencer a la gente que es un artículo en defensa de la democracia. Y Franco lo secuestró.

Centrándose en la televisión, cuando Rafael Anson consigue el cargo de director de RTVE -monopolio estatal- tiene una audiencia de millones de españoles. Y, sin embargo, para todos era “el hermano de Luis María”.

P. Me gustan en la obra los dimes y diretes de José Luis Balbín, ¿No cree que fue la única gran figura realmente independiente de la primera RTVE? Su trayectoria posterior es muy apartidista

R. Yo soy menos benévolo que Vd. (risas). Balbín fue uno de los grandes profesionales que ha habido en la historia del periodismo español. Ahora, nunca lo identificaría como alguien alejado de los políticos…

P. Pero siempre hizo tertulias plurales

R. Sí, sobre todo si comparamos con lo que hay ahora. Fue coherente siempre: en sus mesas se sentaban exministros franquistas, exiliados soviéticos o embajadores de Estados Unidos e incluso gente de la agencia de prensa soviética.

Balbín, en inicio, estaba afiliado al partido comunista, pero reapareció como jefe de prensa de Rodolfo Martín Villa (algo que requiere contactos). Luego fue director de programas especiales en RTVE gracias a ser interlocutor de Alfonso Guerra (el PSOE). Llegó a presumir, en ese tiempo, que él nombraba los altos cargos de RTVE gobernando UCD. Pronto perderá el favor del PSOE, el de Guerra, y quedará fuera.

P. Esta Vd. haciendo ejemplo de la frase “el poder no se tiene, se otorga”

R. Cuando llega el Partido Popular, luego de ir de víctima del PSOE y apoyar a Aznar, este le da el programa 'Claves' y luego fue jefe de prensa del Museo del Prado. Los trevijanistas, de hecho, lo ven como un referente de independencia, pero no creo que sea el ejemplo.

P. En contrapartida, hábleme de Iñaki Gabilondo como submarino del PSOE -jamás cambió su ideología- en la RTVE pública de inicios de los 80. ¿Hubo un plan de Alfonso Guerra para tomar el control de RTVE captando a los mandos medios?

R. “La primavera de RTVE”, el término de este periodo, es un primer intento de televisión pública consensuada. En el intercambio de cargos, en efecto, la UCD interpretó que se “la habían colado” al estar Iñaki Gabilondo como editor informativo (no pensaban que fuera socialdemócrata). El periodismo, Vd. lo sabe bien, es defender un relato -lo hace muy bien Losantos- y Gabilondo vendió su despido por una noticia falsa (un reportaje con parados falsos) como un martirio ideológico luego del 23F. Yo pongo un poco en duda esa versión en el libro.

P. Leyendo su libro y otros de inicios de los 80 se puede hablar de Alfonso Guerra como el Dr. Mabuse del felipismo: los controla a todos.

R. Y creo que tuvo poder hasta como mínimo el año 97.

P. En las memorias de Jorge Semprún, Federico Sánchez se despide de ustedes, se cuenta el miedo que todavía le tenían luego de su dimisión en el consejo de ministros

R. Eso lo dice la ministra Matilde Fernández en el libro, no querían ocupar su silla.

P. Semprún juzgaba a Guerra como un analfabeto, pero su astucia es innegable

R. Absolutamente. Eso es lo que intentó hacer, sin éxito, Errejón: la primera ejecutiva de Podemos en el Vistalegre inicial eran todos errejonistas. Buscaba que Iglesias fuera su rehén. Guerra hizo lo mismo en el partido y antes de eso en RTVE

P. ¿No se diferencian bastante el PSOE y el PP en los métodos de manipulación del ente público? El primero es sibilino, mientras que el segundo tiende a ser mamporrero y torpe

R. Creo que el Partido Popular no se molesta en disimularlo, es una cosa bastante extraña.

P. Esto siempre lo afirma Losantos: carecen de política mediática

R. No la tienen. Creo que en RTVE el único político que tuvo una política razonablemente seria, aunque luego había que cumplirla, fue Zapatero. Esta ha terminado de cargársela Pedro Sánchez. Se puede pensar que era todo truco.

P. El comité de sabios donde Fernando Savater decía no ver televisión

R. (risas) Claro. Dijo que “ninguno veía la televisión” referente al comité. Fue honesto. Pero es que el Partido Popular ni siquiera ha hecho campaña por su gente cuando gobernaba y eran criticados: Urdaci, Sergio Martín, etc.

P. Hábleme un poco de economía, lo que le gustaba a Enrique Bustamante en la complutense ¿Era realmente necesaria la sustitución de la partida presupuestaria de RTVE por la publicidad a inicios de los 80? La mejor producción de la pública viene de toda de esa época, en mi opinión

R. Si pregunta a los empleadores de allí muchos dirán que fue culpa de Miguel Boyer que contribuyó a destrozar televisión española. Pero también es cierto que hay otros que le dirán que se van a hacer mejores programas.

P. Los grandes formatos recordados por todos y con aire BBC, Curro Jiménez o Verano Azul, son anteriores a la publicidad y los recortes de Boyer

R. Pero la etapa posterior, Calviño, comienza una apuesta por estrujarse un poco la cabeza con espectáculos como el de Rosa María Sardá o La Bola de Cristal. Se busca más audiencia para ganar más publicidad. Esa idea deja de tener sentido el uno de enero de 1990 con la llegada de las privadas.

P. Se pasaba del modelo de mini películas, las dos series citadas en 16 mm a magazines innovadores, pero de vídeo barato como La Bola de Cristal

R. Aparecen los programas, digamos, de entretenimiento como Viaje con nosotros de Javier Gurruchaga (entrevistaban a los invitados en una especie de barco). Se habla, así, del experimentalismo de la etapa de Calviño y Miró.

P. Una gran sorpresa del libro es el Arturo Pérez-Reverte socialista, venía del diario sindicalista Pueblo, contra la derecha ¿Cuántos conocen esta tournée ideológica?

R. Pérez-Reverte, de hecho, hizo una labor muy curiosa en Torre España (que era otro mundo en comparación con Prado del Rey) al ser parte de una redacción más progresista. En esta Enric Sopena introduce el concepto de equipo paralelo al meter de golpe a un montón de gente que viene de la socialdemocracia. Respondió a unas declaraciones de Manuel Fraga, de hecho, donde decía que “acabaría con el terrorismo en una semana” con un reportaje en el telediario donde recordaba que fue ministro de interior del franquismo y no acabó con este.

P. ¿No es Vd. un poco benigno con Pilar Miró? Toda su historia como gestora pública es nepotismo tras nepotismo además de esclerotizar nuestro cine con sus leyes

R. No creo que la etapa Pilar Miró sea de manera precisa una etapa especialmente positiva. Puede despertar, a pesar de todo, un poco de empatía ya que no fue la única, ni la primera. Lo curioso es lo mal que lo gestionó todo: no solo su dirección, sino otras cosas como el despido de Luis de Benito.

P. El propio heredero, Gonzalo Miró, es como un legado de ese nepotismo. Su corruptela de los trajes, de la que fue absuelta como Camps, oculta otros errores

R. De hecho, el periodista Mauro Muñiz escribió un libro llamado La madre de todas las corrupciones: el felipismo en televisión sobre la etapa Miró. Afirmaba que bajo su dirección se habían ejecutado contratos para producciones de ella misma o de amigos suyos como Mario Camus. Incluso tuvo a todos los sindicatos en contra.

P. Semprún se enfrentó a ella y su nepotismo e intentó una ley del cine relativamente más imparcial

R. Semprún jugaba a ser un verso suelto y a una declaración de este Pilar Miró contestó diciendo que “era un machista”.

P. ¿No hubo un plan deliberado para impedir la llegada de las televisiones privadas en España por parte del PSOE y mantener el monopolio de la propaganda?

R. Es que, como decía Enrique Bustamante, había dos almas en el PSOE: una no quería televisión privada, mientras que otra que sí la pretendía. Gano la última.

P. El PSOE derechista coge fuerza avanzando los años ochenta

R. El señor Carlos Solchaga no participó en esta batalla, pero simbolizaba el giro liberal del PSOE. Su cabeza fue pedida por los sindicalistas, pero Felipe González sabía que al entrar en la Unión Europea no se podía estar de espaldas a Europa en televisiones privadas. Desde el año 1972 estas eran legales por una sentencia del tribunal constitucional y esto permitió teles piratas, que es un tema muy divertido (aquella ridícula de Antonio Garrigues).

P. Existía ya el modelo Mediaset de Berlusconi, inmortalizado en el documental Videocrazy

R. Berlusconi se adelantó a la ley en Italia para emisiones nacionales con emisoras regionales. Esto lo copió Polanco con Localia, aunque nuestras normas de emisión son más racionales y tienen demarcaciones estatales. Lo curioso es que todos los gobiernos desde entonces han apoyado a la televisión privada, algo que ahora cambia con Pedro Sánchez.

P. ¿No le parece María Antonia Iglesias, jefa de informativos de los 80 a los 90, un personaje berlanguiano? Es decir, era una manipuladora nata, pero -según su libro- llegaba a preparar “caldito” a sus empleados

R. Sí, sí. Además, era alguien como la reina madre de toda la redacción. Luego intentó ocupar ese papel Alicia Gómez Montano, pero creo que nunca fue lo mismo.

P. Es curioso que todos los “apparátchik” del PSOE tuvieran apenas obra periodística y ni un ensayo potente. Eran gente de carné.

R. María Antonia Iglesias entra en este grupo de Sopena en el año 85. Francisco Caparrós lo decía claramente “tenemos una misión y trabajamos para el PSOE”.

P. En los 90 aparece “El Gran Wyoming”, José Miguel Monzón Navarro, y su cancelación de El peor programa de la semana ¿No es irónico que el gran cómico socialdemócrata fuera expulsado de la televisión por el PSOE?

R. Sí, aunque realmente volvemos a la historia de los relatos. El peor programa de la semana duró una temporada y queda en la historia que lo cancelaron por invitar a Quim Monzó (había hecho un monólogo en TV3 contra la Infanta). El cese de emisiones estaba ya decidido antes por falta de audiencia: si mira Vd. en prensa se llegó a decir que “el programa no se renueva”. Al poco Quim Monzó se forró con el libro El porqué de las cosas (en Anagrama), también. Quiero decir, al final el cese de este programa les vino muy bien a todos.

P. Hay que decir que El peor programa de la semana es con diferencia el mejor programa de humor que ha hecho Wyoming. El único que no huele a propaganda de partido.

R. Yo creo que era como una especie de “volvamos a un experimentalismo”, pero que al final o cuadras mucho que sea rentable o va a ser lo primero que se van a cepillar.

P. ¿Ha llegado a ver la entrevista de “El Gran Wyoming” con Pablo Iglesias en El Intermedio cuando era vicepresidente? Convierte a Aznar y Urdaci en Nixon y Frost

R. Hay algo más lamentable: cuando Pedro Sánchez hace esa gira de entrevistas en la última campaña electoral (Ana Rosa, Alsina, etc.) dijo que Don Idafe Martín Pérez era “ejemplo de la independencia periodística”. Era por un artículo de Martín Pérez donde decía que todas las entrevistas a Sánchez habían sido contra él. Se olvidó en la pieza a Wyoming (risas).

P. En los 90 llega el Partido Popular, RTVE se derechiza, aunque ¿No es distinta la primera legislatura de Aznar de la segunda?

R. Bueno, el Partido Popular nunca se ha atrevido. Todos los intentos de hacer una RTVE razonablemente consensuada han sido siempre con el gobierno del PSOE. Ahora la socialdemocracia ha revertido esa costumbre de probar y luego arrepentirse.

P. En ese sentido, ¿Es Urdaci la cara de la manipulación en RTVE para el gran público? Parece como si tuviera como condena ser la faz del “aznarato” en su peor momento

R. Yo creo que Calviño y Urdaci tiene una estigmatización que no merecen. Se deshumanizó al último en una estrategia muy política.

P. Me parece que es el típico producto demócrata cristiano de la Universidad de Navarra, de hecho

R. Lo malo que tiene es que no supo hacer política en el sentido estratégico: tienes que saber cómo son tus enemigos, pero también tienes que granjearte amigos. La mayoría de los contratados ahora en RTVE piensan en qué harán luego cuando se vayan, algo que no hizo Alfredo Urdaci. De hecho, fue la cara de la condena al ente público por manipulación cuando no era solo contra él la querella.

P. Hábleme un poco de Fran Llorente, que siempre me parece un poco más independiente que muchos periodistas del primer zapaterismo

R. Fran Llorente es uno de los mayores genios que han pasado por la televisión española. Es totalmente contrario a Urdaci en el sentido que se adelantó a su tiempo con formatos como La 2 noticias. Analizaba muy bien, también, a la hora de configurar equipos. Él, además, no tenía ninguna intención de hacer política, aunque se cuidó de conseguir el apoyo del presidente. Su etapa es de las pocas donde ha habido estabilidad y no cayó al poco de la dirección como otros.

P. Vamos con la pregunta más complicada sobre su libro ¿Hubo un intento deliberado de manipulación por parte del Partido Popular del atentado del 11M?

R. En el 11M había dos oficinas de campaña trabajando. Si lo quieren negar está bien que lo hagan, pero es una realidad. Teníamos la oficina del PSOE y la del PP a la vez gastando todas sus armas que podrían tener en el tema. La primera batalla era si el atentado había sido 11M o ETA, a lo cual la propia historia dio una respuesta. En aquel momento, el mismo día 11 de marzo, podía hacerse ese debate. Ahora la segunda batalla fue si hubo una manipulación deliberada o no. Es decir, si el Partido Popular lo sabía…

P. Las ruedas de prensa de Acebes destruyeron todo su discurso pro-ETA. No creo que mintiera

R. De hecho, Urdaci lo critica: decía que Acebes se equivocó en informar a tiempo real porque dio alas al otro relato.

P. Esta batalla tuvo un absoluto ganador que fue Rubalcaba

R. Él estaba allí, pero existió mucha más gente que merece reconocimiento porque tenían la “photo finish” muy igualadas. En RTVE casi llegaron a las manos Pedro Roncal y un miembro del comité anti-manipulación. Ya el 12 de marzo no tuvieron precauciones y dejaron demasiadas huellas, muchas cagadas como la llamada a los directores del propio Aznar.

P. ¿No es fascinante que todo el aparato mediático progresista del 11M bajo hilo con Rubalcaba fuera recompensado con contratos en la televisión pública? La fortuna de Nacho Escolar o Ferreras viene de aquí, de su fidelidad al PSOE…

R. Escolar era un bloguero de música…

P. No tenía tantos lectores, de hecho

R. Él ya estaba en muchos medios.

P. La sección de Internet en Tele 5

R. Sí. Pero lo que le catapulta es eso, es decir, poder crear un relato alternativo. Cuando Escolar.net se convierte en un blog político ya es una cosa importante y bueno se va situando ahí con Roures y compañía gracias a un flechazo mutuo. Ha demostrado ser uno de los directores más importantes que hay, incluso sin título. No ha cometido los errores de Ana Pardo de Vera y no le han colado bulazos.

P. Hábleme un poco del ERE de 4000 personas en RTVE ¿Solo el castrista José Manuel Martín Medem se quejó?

R. Es fascinante porque además Martín Medem llegó a hacer una campaña a través de cartas a los medios. El lastre de Aznar en RTVE fue la deuda, que un liberal no debía permitir. Cuando llegó Carmen Caffarel vio que esto era inviable y al final la deuda la asumió el estado. Puso un poco de orden en la plantilla, que era un desastre.

P. Ese ERE devastó la producción propia, quiero recordar. Se externalizó toda la producción haciendo de oro a Mediapro

R. Prado del Rey siguió siendo una máquina de repartir dinero entre amigos. El caso de Álvaro de la Riva, que pasó de director de la televisión pública a consejero delegado de Gestmusic (con quién había contratado Operación Triunfo). Es muy parecido a lo que ha pasado en TV3 y Polònia.

P. Toda persona vinculada a la producción en TV3 de los 80 a los 2000 es ahora millonaria.

R. Claro. Cuando llega el PSOE el propio 59 segundos, un formato de debates, acaba como una gran producción con alquiler de la Facultad de Derecho en la complutense a través de una privada como era Globomedia. Y era un programa de debate entre periodistas, cosa que no tenía una especial complicación.

P. Esto lo llamó Nacho Escolar, citando a un político brasileño sobre las relaciones Telefónica – gobierno en España, “capitalismo crony”. Pero es que ellos copiaron el mismo modelo…

R. Llegaron a comprar en RTVE la Champions, en 2009, lo que fue una locura.

P. Coincide esto con el apogeo de la burbuja inmobiliaria. El dinero era gratis.

R. El símbolo fue la Ciudad de la Imagen, donde quisieron trasladar toda RTVE (lo que llamo yo el “proyecto florentinista”, era parecido a la ciudad del Real Madrid).

P. Con la vuelta de Rajoy, 2011, volvieron las acusaciones de manipulación, pero ¿No es aquel tiempo RTVE bastante más templada? Sorprenden las campañas de vestir de negro o los lazos naranjas

R. Para entender todo esto hay que comprender que Torre España en aquel tiempo cobra vida propia, fuera de partidos. La ley de 2006 protegía esas campañas contra la manipulación, la cual se ha cargado ahora Pedro Sánchez. En la actualidad los trabajadores no se han movilizado, lo que cuestiona porque lo hicieron en el tiempo de Rajoy.

P. Quiero que me cuente algo sobre la guerra de posibles directores de RTVE entre Arsenio Escolar o Pardo de Vera. Es el capítulo más bochornoso de su libro: todos borraron sus tweets destemplados para pasar a ser moderados, ministrables y funcionariales

R. Es llamativo que el presidente del gobierno comience así, en algo que lo define supongo en gran medida. No se me ocurre un peor comienzo en televisión española.

P. ¿Vd. cree que Escolar padre o Pardo de Vera tuvieron posibilidades reales?

R. Tardaron mucho tiempo en entender cómo funcionaba ese monstruo que es RTVE. En la etapa de Rajoy se puso a González-Echenique buscando una cosa tranquila. Pero en la mente de los candidatos de Sánchez creían que podían mandar como el anterior y con una redacción en la que no tenían mayoría. Al final se prefirió a José Antonio Sánchez Domínguez. Los candidatos citados serían globo sondas e incluso Ana Pardo de Vera llegó a hacer una ronda en paralelo para formar un nuevo equipo.

Pedro Sánchez entrevistado por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala en 2023.

P. Es una pinza digna de Michael Corleone; brillante y cruel.

R. Claro. En ese momento Pedro Sánchez ya estaba tramitando un decreto ley, el plan b, por si salían mal esos nombramientos. Quería tener la espalda cubierta. Utilizaron a Pardo de Vera y a Arsenio Escolar para engañar a Pablo Iglesias.

P. ¿No es Elena Sánchez el gran personaje trágico del libro? Una socialdemócrata que acaba guillotinada por creer en lo público y no los fichajes de privadas

R. Creo que Elena Sánchez no merecía el final que ha tenido: se saltó el guion. Pensaron que, al venir del grupo de Sopena, iba a cambiar de planteamiento y apoyar contrataciones externas. Era muy querida en RTVE y dijo “no, es que ahora no toca”. Siempre había estado en contra de productoras de fuera: “tenemos aquí 7000 tíos”. No estaba en contra de Broncano, sino que quería hacer su programa en el ente: esto me parece absolutamente encomiable. Quería evitar dejar una deuda alucinante.

P. ¿Por qué no ha puesto bibliografía en el final de la obra? ¿Fue una decisión de la editorial? El contenido y los hallazgos se resienten por esa omisión

R. Los libros se intentan mencionar en el texto: he intentado siempre jugar limpio. Lo que no se citan son los testimonios y eso en cambio sí fue una decisión mía.

P. El dilema de El negocio de la libertad de Jesús Cacho; aunque se ha probado que todo lo que decía en el libro era cierto

R. Estoy bastante contento, porque no tenía el prestigio de un Jesús Cacho y siempre tienes miedo. Temía que se cerraran puertas, pero también hubo un efecto contagio y si saben quién eres se animan más a hablar contigo. Al grabarles garantizo lo que dicen y los riesgos que toman.

P. Sabe que en historiografía el “off the record” no existe, ¿verdad?

R. Son 140 entrevistas las que se hicieron en esta historia, muchas de ellas breves y una medio larga. Parecía Villarejo, porque además estaban todos los ángulos representados.

P. El sesgo está muy controlado; hay apenas adjetivos. Es un pulcro trabajo universitario.

R. Tenía miedo que alguien me hiciera una jugada, ponerme en riesgo con alguna mentira, pero eso nunca pasó. Hubiera sido divertido que pasara (risas). Solo una persona llamó para decir que no había contado una anécdota y lo pude atestiguar con más gente.

P. ¿No es terrible pensar que el mejor consejo para un licenciado de periodismo es sacarse el carné del partido político y esperar el turrón ideológico? Uno acaba la lectura de esta obra totalmente apesadumbrado…

R. Yo no quería hacer un libro anti-RTVE, pero es muy difícil no acabar muy pesimista con todo lo que ha pasado. Es verdad que hay un tipo de periodismo basado en gran medida en subir en un buen trineo cuando se va a patinar. Quién lleva el trineo no tiene que ser un buen político y podría ser una estrella mediática como mentor.