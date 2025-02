El corrido contra Trump: "Indios mezclados con español, somos más americanos que el hijo de un anglosajón"

“Hombres, guerreros valientes/Indios de dos continentes/Mezclados con español/Y si a los siglos nos vamos/Somos más americanos/Somos más americanos/Que el hijo de anglosajón”, el corrido va a cumplir el cuarto de siglo pero ha resucitado en las últimas semanas ante el señalamiento y ataque de Donald Trump a la población hispana de su país. Políticos como el presidente colombiano Gustavo Petro han recordado al mandatario estadounidense la letra de Los Tigres del Norte.

El legendario grupo, fundado en 1968 en Mocorito, Sinaloa, es un pilar de la música popular mexicana y exponente de los narcocorridos, que sigue llenando estadios. El año pasado metieron a 8.000 personas en el Wizink Center de Madrid, en la gira que les llevó por otras cuatro capitales españolas. "Somos más americanos" denuncia la discriminación sufrida por la población mexicana en Estados Unidos: "Ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra,/Porque aquí no quepo yo/Quiero recordarle al gringo: Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó". Así como el expansionismo estadounidense que arrebató buena parte del territorio mexicano hace menos de dos siglos: "Ellos pintaron la raya/Para que yo la brincara/Y me llaman invasor/Es un error bien marcado/Nos quitaron ocho estados/¿Quién es aquí el invasor?" Y enumera la lista de territorios conseguidos por Washington a mediados del siglo XIX: "Nos compraron sin dinero/Las aguas del Río Bravo/Y nos quitaron a Texas/Nuevo México, Arizona y Colorado/También voló California y Nevada/Con Utah no se llenaron/El estado de Wyoming/También nos lo arrebataron".

La canción concluye sacando pecho sobre la más auténtica americanidad de los pueblos hispanos con respecto a los anglosajones: "Hombres, guerreros valientes/Indios de dos continentes/Mezclados con español/Y si a los siglos nos vamos/Somos más americanos/Somos más americanos/Que el hijo de anglosajón"

Cualquier nacionalismo debe buscar enemigos dentro o fuera de sus fronteras, en el caso del populismo blanco anglosajón de Trump lo ha hecho principalmente con los inmigrantes, la mayoría de ellos de origen hispano. El ataque se ha dirigido contra estos grupos, a los que ha comenzado a deportar, y contra la identidad hispana en general. En su toma de posesión anunció el cambio de nombre del Golfo de México, por el de Golfo de América, entendiendo el nombre del continente exclusivamente como la forma que tienen los estadounidenses de denominar a su país. Y esta semana ha vuelto a eliminar el español de la página web de la Casa Blanca, como ya hizo en su anterior mandato.

Queja del director del Cervantes

Para Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, fue una humillación para los 60 millones de hispanohablantes en el país al excluir el español de las webs oficiales además de relacionar la lengua con una lengua "de pobres y migrantes". "Fue una noticia triste porque pensaba que después del apoyo que había tenido de buena parte de la población latina, a lo mejor cambiaba de actitud porque además ahora conforman una parte muy significativa de la economía norteamericana, pero no ha cambiado. Valoraba que iba a mantenerse neutral y ha quitado el español de la página web, volviendo a unir al español con una lengua de pobres y migrantes. Tenemos que consolidar el prestigio del español como una lengua de cultura pero como lengua de ciencia y tecnología", aseguró García Montero durante un encuentro este miércoles con medios de comunicación, con motivo de la reunión del Patronato del Instituto Cervantes.

"No solo se trata de defender el prestigio del español, pero se trata de negarse a humillar a gente por ser migrante o pobre, me parece muy despectivo y es una dinámica que se está extendiendo por el mundo y que es muy preocupante", afeó García Montero.

La potencia es ya el segundo país con más hablantes de español, solo por detrás de México, según el informe “El español: Una lengua viva 2024”, de David Fernández, catedrático de la Universidad de Alcalá. Con algo más de 57,4 millones de hispanohablantes, Estados Unidos desbancó a Colombia, con unos 52,6 millones, como segundo país con más hablantes. México tiene cerca de 132 millones, España más de 48, Argentina unos 47, Venezuela y Perú 34 cada país, Chile 20, Ecuador y Guatemala 17 cada uno, Bolivia 12, Cuba y República Dominicana alrededor de 11 en cada caso, casi 10 Honduras, más de 7 tanto Paraguay como Nicaragua, más de 6 El Salvador, unos 5 Costa Rica, otros 4,5 Panamá, algo más de 3 tanto Uruguay como Puerto Rico y cerca de 1,6 Guinea Ecuatorial.