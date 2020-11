Un relato de superación: cómo un simple mail puede cambiarte la vida

A María López Notario, natural de Barbate (Cádiz), la vida le cambió con 14 años. Fue el momento en el que le diagnosticaron artritis. Un punto de inflexión que derivó en una discapacidad del 58%. Lejos de resignarse y hundirse, su opción fue luchar, formarse y sacar una carrera universitaria.

Ahora con 28 años, es graduada en Ingeniería Electrónica Industrial. Un buen día, mientras cursaba sus estudios universitarios recibió un mail que le cambiaría la vida para siempre. El remitente resultó ser Banco Santander, a través de Fundación Universia, y el asunto, el programa Bootcamp for All, que busca impulsar las competencias digitales de las personas con discapacidad para hacer frente a las oportunidades que ofrece la transición a un nuevo mercado laboral. En ese momento no lo sabía, pero su futura carrera profesional iba a dar un giro de 180 grados. Se trataba de una beca de formación. "Era para aprender lenguajes de programación que yo no conocía", recuerda María.

El primer curso, el Digital Literacy by Bottega, le despertó la curiosidad tanto en la programación de páginas webs como en sus distintos lenguajes. Una vez lo terminó, el propio banco le recomendó un nuevo programa, el Full Stack Dev Camp By Bottega. "Pedí esta segunda beca y me la dieron. Es un programa para desarrolladores de 'front' y 'back' que se cursa de manera online y se desarrolla con vídeos", explica a Vozpópuli.

Sin esta beca de Banco Santander no podría haber realizado los cursos porque cada uno cuesta alrededor de 6.000 euros

María López dice estar "muy satisfecha" con la formación obtenida. Destaca, entre otras cosas, que Banco Santander aporte el 100% de la financiación de la beca. Y es que la estudiante reconoce que "sin esta ayuda no podría haber realizado los cursos porque cada uno cuesta alrededor de 6.000 euros". Para optar a ellos se ha tenido en cuenta su discapacidad, pero también su currículum.

Actualmente se encuentra realizando su segundo curso y María dice "estar encantada", por eso "sin duda lo recomendaría". "Al ser online puedes estudiar cuando te viene bien. Yo estoy trabajando y lo hago en los huecos de tiempo que tengo y además es muy cómodo. Antes de avanzar contactas con un mentor y te evalúa para saber si lo estás entendiendo bien", afirma.

La joven de 28 años espera que estos cursos le abran nuevas puertas laborales, aunque reconoce que no le importaría "repetir la experiencia" porque quiere "seguir aprendiendo más sobre inteligencia artificial y machine learning".

Sobre los profesores reconoce que le han servido de mucha ayuda “hay veces que te recomiendan bibliografías adicionales o juegos que aprendes de una manera más didáctica", agrega, a la vez que recuerda como aprendió HTML a través de uno de esos juegos recomendados. La relación con Banco Santander es igual de fluida, subraya María. "Siempre han estado cuando los he necesitado. Estamos en contacto constante".

La labor de Santander

Y es que casos como el de Maria hay muchos más. Personas que han podido realizarse y formarse mediante el programa Bootcamp for All, de Banco Santander, a través de la Fundación Universia. Estos cursos de formación tienen como objetivo impulsar el aprendizaje continuo y experiencial, así como las competencias digitales, de las personas con discapacidad para hacer frente a las oportunidades que ofrece la transición a un nuevo mercado laboral.

Mediante la concesión de becas de matrícula, esta iniciativa persigue que personas con discapacidad puedan acceder a formaciones superiores de calidad para adquirir o mejorar sus competencias tecnológicas y digitales. En esta convocatoria se adjudican un máximo de 20 becas, que pueden solicitarse hasta el próximo 14 de diciembre. La ayuda financiará la totalidad del precio del Bootcamp que quiera estudiar el beneficiario y alcanzará una cuantía máxima de 6.500 euros.

Personas con discapacidad: radiografía laboral

A pesar de que ya se ha recorrido una parte importante del camino, este tipo de iniciativas siguen siendo muy necesarias en España. El número de personas en edad laboral que tienen reconocida algún tipo de discapacidad ha crecido por quinto año consecutivo, pasando de 1.742.200 personas registradas en 2014 a 1.899.800 en el año 2018, lo que supone un incremento acumulado de más del 9%, mientras que en la población sin discapacidad en este periodo se registra un leve descenso, según el último informe Estatal del Mercado de Trabajo realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Además, las personas con discapacidad que son consideradas analfabetas o que solo han realizado estudios primarios, representan casi el 25% de su población; mientras que en las que no tienen ningún tipo de discapacidad, apenas superan el 8%. Otro dato más, que determina la dificultad de este colectivo para el acceso al empleo.

No obstante, en 2018 se registró el mayor número de afiliados del colectivo desde 2014. Este aumento fue más favorable a las mujeres y entre los trabajadores mayores de 45 años, a diferencia de lo ocurrido en el resto de afiliados, donde el aumento afectó por igual a ambos sexos y favoreció más a los más jóvenes.