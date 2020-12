De Marruecos a París: sueños cumplidos gracias a una inesperada oportunidad

Originaria de Marruecos, Safae El Baioui tuvo que dejar todo su mundo y con tan solo 12 años irse con sus padres a Madrid. Hoy, con 25, ha conseguido cumplir uno de sus grandes sueños: comenzar una vida nueva en París. ¿Los principales responsables? Su tenacidad y sus enormes ganas de superación. La "Beca Talento Mujer", de Banco Santander, y su pasión por las matemáticas hicieron el resto.

Su aterrizaje en España no fue fácil. No sabía hablar castellano y cuando comenzó el instituto apenas llevaba cuatro meses en Madrid. "Llegué en junio de 2007 y empecé las clases en septiembre. Fue una época difícil porque no tenía ni a mis amigos ni a mis abuelos y tíos", recuerda El Baioui en declaraciones a Vozpópuli.

Cuando iba al instituto no tenía claro lo que quería ser de mayor. Lo único que sabía Safae es que le encantaban las cifras. "Lo más divertido para mí eran las matemáticas, me parecían un juego. Como si fuera un sudoku". En otras disciplinas no destacaba tanto, aunque sí que le atraía Filosofía.

Cuando llegó la hora de la verdad puso encima de la mesa tres carreras: Matemáticas -la más evidente-, Turismo y Psicología. Estas dos últimas, señala Safae, le llamaban mucho la atención por la oportunidad de hablar muchos idiomas y por poder relacionarse con más gente.

Finalmente decidió cursar Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La carrera no le resultó difícil, pero tampoco fue un camino de rosas, reconoce. "Yo hice Matemáticas porque me divertían las 'mates'. No era una vocación, pero me gustaba la disciplina que hay en ellas". Mientras cursaba sus estudios universitarios no paró de trabajar y de aplicar a diferentes becas. Esto hizo que justo al terminar la carrera le ofrecieran un puesto de trabajo en una importante consultora.

Al mismo tiempo le llegó una oportunidad inesperada. "Alguien de recursos humanos de Banco Santander me contactó por LinkedIn y me ofrecieron la "Beca Talento Mujer". En ese momento se le presentó una situación muy complicada, pues El Baioui proviene de familia humilde y suponía un riesgo rechazar una oferta de trabajo en firme por una nueva beca de formación.

"Esa semana no pude dormir. Estaba pasando por una situación económica complicada, pero mi madre me motivó para hacer la beca", recuerda. Ahí comenzó a despegar su carrera profesional. Una vez entró en Banco Santander su vida cambió, tal y como reconoce ella misma.

"Me ha ido bastante bien en el banco. Me gusta lo que estoy haciendo. Me ha sorprendido que en una empresa de gran prestigio haya gente muy humilde. No era como yo esperaba porque siempre tienes la imagen de que son gente muy formal y no es así, era gente como yo, normal y sonriente".

Firmó su primer contrato el 1 de agosto de 2018 y durante ese periodo aprendió mucho de finanzas, ya que su formación era de matemáticas. Su nivel de conocimiento financiero era "cero", pero pronto comenzó a aprender gracias a su equipo y tutor.

El Baioui estaba contenta. Pero ella quería más. Un día encontró una oferta de trabajo en LinkedIn para un puesto en París de Santander Consumer Finance. "Francia es mi amor porque veía los dibujos animados en Marruecos en francés. No los entendía, pero me encantaba" recuerda. Cuando vi el puesto supe que era para mí.

Al descubrir la plaza ya había 204 solicitudes. Por eso decidió enviar varios correos a recursos humanos de España y Francia. Tuvo varias entrevistas y al final consiguió el puesto de trabajo. Ahora, esa niña de doce años que vino a España asustada y sin saber el idioma ha cumplido su sueño trece años después. "Banco Santander me ha dado mucho. No tenía ni dinero ni formación, solo una carrera de Matemáticas, y el banco me acogió. Hizo mi sueño realidad".

