Santander impulsa el emprendimiento en 2024, respaldando a más de 52.500 empresas y emprendedores

El emprendimiento continúa estando de moda. Es una realidad económica y empresarial que llegó para quedarse y las cifras así lo reflejan. Según el informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2023-2024, el ecosistema emprendedor español ha regresado a la senda de los datos que se registraron en 2012, el año de la auténtica revolución de esta vía de desarrollo económico en nuestro país.

Durante 2023, el 13,5% de la población adulta española estuvo inmersa en el arranque y consolidación de una iniciativa emprendedora. De este porcentaje, un 6,8% estaba involucrado en un proyecto de negocio de menos de tres años y medio de vida, mientras que un 6,7% ya lidera uno consolidado. El crecimiento respecto al año anterior se situó en el 2%.

Pero, además, muchos de estos proyectos emprendedores que comienzan, se convierten en startups, un ecosistema que en España goza de muy buena salud y cuenta con muchos apoyos. En 2024, la inversión total en el ecosistema superó los 3.100 millones de euros según el Informe Anual del Observatorio Startups, notablemente por encima del año anterior. Consciente de esta realidad y convencido de la importancia clave que tiene apostar por emprendedores, startups y pymes para el progreso de las sociedades Banco Santander continúa siendo una entidad de referencia para miles de esos emprendedores, startups y scaleups que ponen su empeño en hacer realidad sus ideas de negocio, desarrollar soluciones innovadoras que den respuesta a los desafíos actuales o escalar sus empresas para llegar más lejos.

Pero este apoyo no es, en absoluto, testimonial, sino que Santander refuerza, año tras año, el apoyo a startups, scaleups, emprendedores y pymes; no solo a través de su oferta financiera, con equipos especializados en este ámbito; sino también a través de una oferta no financiera única, pionera y global que, en 2024, benefició a 52.570 empresas y proyectos emprendedores de 11 países.

Este respaldo se materializa y canaliza mediante la iniciativa Santander X, la plataforma global de emprendimiento del Banco, con la que acompaña a las empresas y al talento emprendedor en cada paso con una propuesta de valor amplia que incluye programas formativos, cursos online, beneficios, eventos exclusivos, retos y premios, una comunidad de expertos a su servicio y conexión con una sólida oferta financiera personalizada.

"Nuestro objetivo es acompañar a los emprendedores y empresas en su transformación y crecimiento a lo largo de su ciclo de vida, con una propuesta de valor que les ofrezca los mejores recursos, sin coste y sean o no clientes del banco, y con la que apoyamos su progreso de forma más fuerte, sostenible y competitiva", subraya Antonio Suárez-Pumariega, director global de negocios digitales de Santander Universidades.

Santander X, la plataforma global de emprendimiento del Banco, con la que acompaña a las empresas y al talento emprendedor en cada paso con una propuesta de valor amplia que incluye programas formativos, cursos online, beneficios, eventos exclusivos, retos y premios, una comunidad de expertos a su servicio y conexión con una sólida oferta financiera personalizada

A través de Santander X, la entidad organizó el pasado 2024 hasta 3 retos globales para startups y scaleups con el fin de identificar las soluciones más innovadoras para resolver problemas relacionados con la educación, la empleabilidad o el emprendimiento, el cuidado de la salud o la mejora de la experiencia de cliente para las compañías.

Un ejemplo, fue el reto New Era of Customer Experience, con el que se buscaban empresas punteras e innovadoras que combinaran tecnología avanzada, funcionalidades de redes de telecomunicaciones y una cultura centrada en el cliente para brindar experiencias mejoradas. Los seis proyectos ganadores, entre los que destacó la scaleup española Wivi Vision, se repartieron 120.000 euros en metálico, acceso al Santander X 100 y otros beneficios.

Santander impulsa el emprendimiento a través de distintas iniciativas.

El ejemplo de Wivi Vision

En palabras de Eva García Ramos, directora gerente y cofundadora de Wivi Vision, esta distinción “representa un gran reconocimiento que refuerza nuestra propuesta de valor y nos impulsa a seguir creciendo. Este premio de Banco Santander valida el impacto real de nuestra solución en la experiencia del usuario dentro de un área de la salud donde, a menudo, no se le da la importancia que merece”.

Wivi Vision implementa tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Big Data, la visualización 3D inmersiva y los videojuegos para solucionar problemas visuales. “Nuestra solución mide 100 parámetros en 5 áreas visuales en un tiempo récord de 10 minutos, frente a los 60 minutos que suelen requerir los métodos tradicionales para evaluar cuatro parámetros en una sola área visual”, asegura García, que añade: “Todo esto nos ha permitido restaurar la salud visual en 4 de cada 10 personas en solo 3 meses con una tasa de efectividad del 100%, sin regresiones después de 5 años, lo que posiciona la solución de WIVI Vision como el nuevo ‘personal trainer’ de la vision”. Wivi Visión cuenta en la actualidad con 18.000 usuarios.

Wivi Vision implementa tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Big Data, la visualización 3D inmersiva y los videojuegos para solucionar problemas visuales

Además del premio económico, Wivi Vision forma parte ahora de la comunidad Santander X 100 y ha podido establecer conexión con Fintech Station. Esto “representa una ventaja competitiva para escalar WIVI Vision a nuevos niveles. Este tipo de iniciativas nos permite, además de acceder a una red internacional de expertos y posibles inversores para ampliar nuestras posibilidades de crecimiento y expansión a nuevos mercados, identificar oportunidades de colaboración que nos permitan estar a la vanguardia de la innovación y mejorar continuamente nuestra solución. Aunque es un recurso intangible, si se sabe aprovechar, puede ser muy potente”, comenta la cofundadora, junto al optometrista Juan Carlos Ondategui Parra, de la compañía ganadora.

“Formar parte de esta comunidad es contar con un respaldo que fortalece nuestra posición en el sector de la salud visual y nos impulsa a seguir mejorando la solución de WIVI Vision mediante tecnologías avanzadas para mejorar la calidad de vida de las personas y formar parte del cambio hacia una mejora global en la salud visual, abordando desafíos que afectan a millones de personas en el mundo. Además, facilita nuestra internacionalización, lo que nos permite solventar un problema grande a nivel mundial y ayudar a muchos usuarios”, incide Eva García Ramos, que confirma el salto internacional “a uno de los mercados clave para el desarrollo de nuestra solución”, Estados Unidos, y adelanta movimientos para introducir su solución en el mercado portugués.

La gerente de Wivi Vision anima “a quienes están desarrollando soluciones innovadoras y buscan escalar sus proyectos” a “rodearse de aliados estratégicos que impulsen su crecimiento. Es importante estudiar bien las opciones disponibles, ya que actualmente existen muchas aceleradoras, plataformas y otras iniciativas. La clave está en identificar cuáles se adaptan mejor a las necesidades y características de la solución o proyecto. Plataformas como Santander X son clave para este salto porque ofrecen desde formación y mentoría hasta una red global de expertos que pueden brindar el apoyo y visibilidad necesarios para potenciar el desarrollo de la solución en cuestión”, asegura Eva García Ramos.

Estos recursos se suman a la oferta financiera del Santander, que cuenta con más de 4,3 millones de pequeñas y medianas empresas clientes. En 2024, la entidad destinó 330.000 millones de euros a financiación para la creación o crecimiento de empresas, entre las que se incluían más de 530.000 pymes y autónomos.

Primer puesto en la lista Fortune ‘Change the World’ 2023

Esta apuesta firme y decidida de la entidad por el apoyo a la educación, la empleabilidad y el emprendimiento está directamente relacionada con el primer puesto que Banco Santander ocupa en la lista Fortune ‘Change the World’ 2023, que cada año reconoce a las 50 compañías que ayudan a resolver algunos de los retos más importantes de la sociedad.

Este nombramiento no solo tiene que ver con el apoyo actual al emprendimiento y a las empresas, sino con una trayectoria de casi 30 años de ayudas y becas para impulsar también la educación y la empleabilidad que ha llegado a 3,7 millones de personas y empresas, con una inversión de más de 2.400 millones de euros y la colaboración con más de 1.200 universidades, instituciones y organizaciones.