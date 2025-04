Consejos de Universia para afrontar la elección de carrera

“¿Qué quieres ser de mayor?” es una pregunta que se repite con frecuencia durante los años de la infancia y a la que los niños suelen responder sin muchos titubeos. Pero a medida que se aproxima el final del bachillerato, las cosas dejan de estar tan claras y empiezan a surgir las dudas. Esa incertidumbre suele alcanzar un punto álgido con motivo de la Prueba de Acceso a la Universidad. La PAU marca uno de los momentos más decisivos a los que se enfrenta un estudiante. Y no solamente por el reto académico que supone conseguir una buena nota que le permita elegir carrera, sino también por las muchas opciones que presenta esa elección.

Con casi 5.000 alternativas de Grado en las universidades españolas, son pocos los jóvenes que llegan a esos exámenes finales con su vocación definida y un plan acerca de lo que les gustaría estudiar durante los siguientes años. Toda ayuda en forma de orientación que puedan recibir será fundamental. Un estudio de Research Gate señala que la orientación profesional brinda una perspectiva más clara sobre el futuro, ayuda a los estudiantes a tener objetivos definidos sobre su futura profesión y contribuye a reducir las tasas de abandono universitario.

Consciente de esa realidad, Banco Santander lleva años poniendo el foco en ayudar a los estudiantes e impulsar la empleabilidad con equipos y expertos como los de Universia, empresa de Grupo Santander dedicada a la gestión de talento joven y volcada en ayudar a las personas a incorporarse al mercado laboral conectando universidades, empresas y talento junior.

La clave está en investigar

La investigación es esencial para iluminar el camino a aquellos estudiantes que no tienen aún una vocación definida. Hay que investigar a fondo el entorno, el mercado laboral y a uno mismo.

Una buena forma de comenzar esa búsqueda es identificar cuáles son las propias fortalezas. Una valiosa pista la proporcionan aquellas asignaturas que más disfrutan los estudiantes y en las que tienen una mayor facilidad. Claudia Sandia, responsable de selección y captación de talento de Universia, recomienda que: “por ejemplo, si al estudiante se le dan bien los números, un posible itinerario de esa investigación previa puede ser identificar cuáles son aquellas carreras vinculadas a las matemáticas, como las ingenierías, y, dentro de ellas, qué opciones distintas hay”.

No es el único aspecto a considerar. ¿Quiero cursar una carrera universitaria o prefiero decantarme por una opción de menor duración y un enfoque más práctico, como la Formación Profesional? ¿Quiero estudiar en mi ciudad o prefiero salir de mi entorno y afrontar la aventura de vivir esa experiencia en otra localidad, provincia o, incluso, país? ¿Con qué presupuesto y posibilidades reales contamos mi familia y yo para materializar esa elección? Son preguntas que será necesario formularse antes de tomar ninguna decisión.

Los profesores y orientadores académicos del colegio o instituto en el que hayan completado el bachillerato son otra figura importante en ese proceso de asesoramiento. “Se trata de personas que conocen muy bien a los estudiantes, disponen de mucha información y una visión panorámica que les permite dar una opinión objetiva sobre las opciones que mejor se adapten a las condiciones de cada alumno”, indica Sandia.

La familia también juega un papel protagonista en ese proceso. Los padres deben convertirse en guías, apoyando a sus hijos en su investigación, “pero sin tratar de imponer sus deseos y aceptando que los chicos tienen derecho a equivocarse y que el error también forma parte del aprendizaje y del crecimiento personal”, añade la responsable de selección y captación de talento de Universia.

El último informe sobre el futuro del empleo 2025, elaborado por el Foro Económico Mundial, indica que habrá 78 millones de nuevas oportunidades laborales de aquí a 2030. En cuanto a las carreras con mejores salidas laborales en la actualidad, aquellas vinculadas a la digitalización, las nuevas tecnologías exponenciales o la sostenibilidad concentran los mayores índices de empleabilidad, con un fuerte crecimiento en las oportunidades vinculadas a la innovación, como el desarrollo de software, la ciberseguridad, el análisis de datos y la inteligencia artificial. Si bien, recuerda Claudia Sandia, “se seguirán necesitando muchas otras profesiones ‘tradicionales’, como las relacionadas con la abogacía, las finanzas, la auditoría, etc.”.

La experta de Universia desaconseja que el criterio principal a la hora de escoger qué estudiar sea el rango salarial. Y es que el mercado laboral cambia rápidamente, y también lo hacen las profesiones mejor pagadas. ¿Su recomendación? “Tratar de convertirse en los mejores de su campo, sea éste el que sea, ya que la consecuencia natural de esa búsqueda de la excelencia será una buena remuneración”.

Plan B

Una vez se sabe cuál es el camino académico que se quiere seguir, uno de los grandes temores de los estudiantes es no lograr la nota suficiente para estudiar la carrera deseada. ¿Qué hacer si eso sucede? Lo primero que destacan desde Universia es que no pasar el corte no tiene por qué significar el fin del mundo. Al estudiante se le presentan diversas opciones en caso de no lograr el objetivo a la primera. “Puede, por ejemplo, esperar un año y volver a presentarse, y aprovechar ese lapso para hacer otras cosas, desde un proyecto personal, hasta una estancia en el extranjero, tener una primera experiencia profesional…”, destaca Claudia.

Llegada al mercado laboral

El apoyo de Banco Santander a la comunidad estudiantil se extiende a lo largo de todo su periplo universitario y se torna decisivo cuando llega el momento de incorporarse al mercado laboral. Universia ayuda a estos futuros profesionales a tener un primer contacto con el mundo del trabajo conectando universidades, empresas y talento junior. En 2024, las vacantes publicadas en Universia se incrementaron un 42% más respecto a 2023. Con casi 185.787 usuarios en España -más del 23% perfiles STEM- y 8.296 empresas registradas, Universia potencia la captación de talento y guían a empresas y personas de cara a su futuro profesional.

La plataforma de Santander pone al servicio de los universitarios y jóvenes profesionales que buscan empleo su vasto conocimiento del mercado laboral y numerosos servicios como CV Builder una herramienta dotada de Inteligencia Artificial (IA) que les ayuda a elaborar su CV; sólo el año pasado, 15.600 estudiantes en nuestro país han podido crear y personalizar su currículum con ella.

Santander cuenta también con plataformas como Santander Open Academy, que facilita el acceso a cursos gratuitos y becas para personas de cualquier edad, avalados por instituciones académicas y universitarias nacionales e internacionales.