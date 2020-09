La divertida reacción de Zendaya al recibir un Emmy y su emotivo discurso.

La gala de los premios Emmy 2020 ha vuelto a dejar momentazos y ha tenido dos protagonistas principales: Zendaya y Jennifer Aniston.

Zendaya, de 24 años, ha hecho historia tras convertirse en la actriz más joven en ganar un premio Emmy y la segunda mujer afroamericana en lograrlo. En 2015, Viola Davis fue galardonada por 'Cómo defender a un asesino'.

La actriz y cantante recibió el premio Emmy a la mejor actriz protagonista de drama por su papel en 'Euphoria', donde da vida a Rue Bennett. La serie de HBO no para de recibir muy buenas críticas al igual que la interpretación de Zendaya, por la que está siendo muy aplaudida.

Al conocer que había sido la ganadora de esta 72º edición, la intérprete no pudo ocultar la emoción y protagonizó una divertida reacción que está siendo muy comentada en las redes. Zendaya recibió la buena noticia mientras estaba en su casa, con su familia debido al coronavirus.

.@Zendaya wins lead actress in a drama series for her role in "Euphoria," becoming the youngest-ever winner of the category at age 24.