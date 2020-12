"Nos encantan las pandemias": la polémica fiesta de Zayra, hija de Guti y Arantxa de Benito

Zayra Gutiérrez, la hija mayor de Guti y Arantxa de Benito, ha generado una gran polémica después de que hayan salido a la luz vídeos en los que se ha podido ver que ha celebrado una fiesta por su 20 cumpleaños en la que no ha cumplido con ninguna medida sanitaria impuesta contra la pandemia del coronavirus.

En las imágenes, se ve a medio centenar de jóvenes que no llevan mascarilla y no respetan la distancia de seguridad en el interior de una discoteca. No respetan tampoco el número máximo de personas permitidas en un encuentro o reunión social o reunión.

Lo peor, es que, siendo conscientes de todas las normas y medidas que incumplían, algunos se mofaban de ello diciendo en el vídeo: "Nos encantan las pandemias".

Zayra ha tenido que pedir perdón tras su polémica fiesta

Los vídeos se difundieron a gran velocidad por las redes, donde generó una gran indignación, hasta llegar a la televisión, como al programa 'Sálvame', donde ha sido muy criticada.

Tras la polémica suscitada,Zayra no ha tenido más remedio que pedir perdón públicamente por su irresponsabilidad e imprudencia ante las cámaras de televisión cuando estas fueron a preguntarle por lo ocurrido.

"Se me fue de las manos"

La hija de Guti y Arancha de Benito se ha excusado diciendo que era "tan solo una fiesta, la fiesta de mi cumpleaños", aunque reconoce que "se me fue de las manos".

"Tengo que pedir perdón púbicamente, lo he pedido ya bastantes veces pero si lo tengo que volver a pedir lo pido, no quiero entrar en más polémica porque esto se hará un bulo y es lo que menos quiero", señaló ante los medios cuando le preguntaron.

Después reconoció que había sido "una irresponsabilidad", que había "más de seis personas" y que "la gente comete errores porque somos personas".

No estuvo Dulceida ni ningún otro famosos

También le preguntaron si sus padres le habían dicho algo. "Nada, siempre me van a apoyar, son mis padres para lo bueno y para lo malo", señaló, aunque después indicó que sí le habían regañado "un poco".

También ha aprovechado para desmentir que la influencer Dulceida estuviera en su fiesta de cumpleaños, tampoco había ningún famoso, como se ha dicho en algún medio.