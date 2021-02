Zayra Gutiérrez, la hija mayor de Guti y Arantxa de Benito, generó una gran polémica el pasado mes de diciembre, fecha en la que celebró una fiesta por su 20 cumpleaños en la que se cumplió con ninguna medida sanitaria impuesta contra la pandemia del coronavirus.

En las imágenes, se vio a medio centenar de jóvenes que no llevaban mascarilla y no respetaban la distancia de seguridad en el interior de una discoteca. Lo peor, es que, siendo conscientes de todas las normas y medidas que incumplían, algunos se mofaron de ello diciendo en el vídeo: "Nos encantan las pandemias".

Tras esta fiesta ella pidió perdón públicamente, pero luego la volvieron a pillar una y otra vez saltándose las normas, hasta el punto de que esta semana Sálvame ha decidido denunciarla. Uno de los reporteros acudoó a la policía con multitud de pruebas que demostraban que la 'influencer' se saltaba las normas sanitarias contra el coronavirus reiteradamente.

Zayra toca fondo: "Me ha dado un ataque de ansiedad"

Tras convertirse durante estas últimas semanas en la comidilla de la prensa y en una ciudadana no del todo grata por inclumplir reiteradamente las restricciones, Zayra por fin se ha manifestado ante todo esto y ha explicado vía telefónica que está bastante mal.

"Lo estoy pasando muy mal con todo lo que ha salido, ya me ha dado un ataque de ansiedad. Soy consciente del error, pero soy una niña de 20 años. Puedo equivocarme como todos. Estoy llegando a las 21:30 horas a casa. No estoy incumpliendo ninguna norma ahora mismo", ha explicado la hija de Guti.

"Me arrepiento de los resbalones que tengo porque van a por mí a lo mínimo que hago. La gente está esperando a que me quite la mascarilla para fumar para echarse encima".

"Mis padres se han llevado una decepción, pero siempre vamos a estar unidos, su cariño lo voy a tener siempre, por mucho que meta la pata. La situación es muy jodida para una madre, como para cualquier madre cuando están mirando con lupa la actitud de su hija. Yo les hago caso y se han dicho muchas barbaridades y mentiras. (...) No conozco todas las medidas exactas del coronavirus, pero me estoy haciendo PCRs todas las semanas porque mi mejor amigo trabaja en una clínica".

