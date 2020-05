El 'zasca' de Daniel Guzmán a Cayetano Rivera tras arremeter contra Pablo Iglesias.

Cayetano Rivera ha vuelto a incendiar Twitter con una de sus críticas contra el Gobierno por la gestión del coronavirus. Esta vez el torero ha arremetido contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que ha acusado de instaurar "una dictadura"."Señor Pablo Iglesias, usted es la gota que colma el vaso. P.D: Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho...", ha escrito el diestro en las redes sociales.

Este mensaje era una respuesta a las palabras que pronunció Pablo Iglesias en su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Senado en la que habló sobre los toros. "A mí no me gusta y me incomoda enormemente que se reivindique como una práctica cultural a proteger, algo que no puedo evitar ver como hacer mucho daño a un animal en un espectáculo, para que disfrute gente", expresó.

Sr. @PabloIglesias , usted es la gota que colma el vaso.P.D: Cuando la dictadura es un hecho, la revolución se vuelve un derecho... pic.twitter.com/t2X4ZQ8hiJ — Cayetano (@Cayetano_Rivera) May 16, 2020

Daniel Guzmán: "Instar a un golpe de estado, quizá, no es lo más conveniente"

El hermano de Fran Rivera ha recibido rápidamente muchas críticas. Entre las más sonadas está la del director de cine y actor de 'Aquí no hay quien viva', Daniel Guzmán, que le ha respondido con un tremendo 'zasca', a pesar de no ser una persona conocida por entrar en polémicas. "Cayetano, entiendo tu aburrimiento y malestar por no poder ganar dinero matando animales en estos momentos, pero entiende que ahora hay cuestiones humanitarias, sanitarias y sociales más importantes".

Después ha concluído su mensaje diciendo que "instar a un golpe de estado, quizá, no es lo más conveniente en una democracia". El mensaje ha sido muy aplaudido y ya cuenta con más de 53.000 'Me gusta' en Twitter.