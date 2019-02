Yoli ('GH 15'), víctima de un robo por valor de 6.000 euros

Yoli se ha mudado de la casa que compartía con el padre de su hija, Jonathan, en Valencia. Ambos se conocieron en 'Gran Hermano 15' y se casaron, pero cortaron hace unos meses.

La joven decidió alquilar un trastero para meter todas sus pertenencias mientras hacía la mudanza. Y, para sus sorpresa, la dueña del mismo le ha robado enseres por un valor de 6.000 euros.

"Me han robado"

Así lo ha explicado ella misma en su canal de YouTube. "Es muy fuerte, me han robado un valor aproximado de 6.000 euros. Ya sabéis que estoy con la mudanza. Mi finca es nueva y no disponen de garajes y trasteros, por lo que decidí coger un trastero enfrente de mi finca, con un previo contrato, con una señora que no parecía muy cuerda de la cabeza, pero como era algo temporal, no era de mi incumbencia", explica la exconcursante.

"Ayer fui con mi familia a dejar cosas al trastero, en el que había recuerdos increíbles como la cuna de Valeria, su carro, mi ropa de verano, todo lo que os podéis imaginar... Quedé con la mujer en que lo iba a limpiar para que estuviera en condiciones y para que retirara sus pertenencias. Volvimos a mi casa y le dije por teléfono que había dejado mis cosas en el trastero, pero que ella no lo había limpiado y que estaba fatal, le propuse que fuéramos a limpiarlo entre las dos y me dijo que no había problema", añade.

"Me he metido a rebuscar en la basura"

"Cuando volvimos al día siguiente vimos que el trastero estaba lleno de agua y no había nada de nada. Ya podéis imaginar mi cara, no tengo ropa. He llamado a la señora porque es allanamiento de morada, no puede pasar porque por contrato el trastero es mío. Me lo ha tirado todo. Me he tenido que meter al contenedor de basura y había cuatro vestidos pero tampoco gran cosa, no estaban la mayoría de las cosas Me he metido a rebuscar en la basura", ha contado.

Yoli asegura que ha puesto una denuncia: "Tengo una demanda contra esa señora, pero lo que más pena me da es que no tengo recuerdos de cuando Valeria era bebé. La señora dice que me ha tirado todo a la basura. La policía dice que habrá un juicio rápido porque la señora ha reconocido el allanamiento de morada".

Vaya palo...