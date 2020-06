Yola Berrocal: su edad, su pasado desconocido, sus posados desnuda, sus operaciones y más

Este jueves 11 de junio se estrena La casa fuerte, el nuevo reality de Mediaset que es una especie de 'Gran Hermano VIP' pero con un nombre diferente, quizá por la polémica que hubo con la presunta violación a Carlota Prado en una de las ediciones.

Sea como fuere, arranca un nuevo concurso poco después de que haya acabado Supervivientes. En La casa fuerte los participantes concursarán por parejas.

Hoy vamos a conocer más a fondo a Yola Berrocal, concursante y vieja conocida de la televisión.

Yola Berrocal, 49 años, de Ciudad Real

Yola nació el 15 de septiembre de 1970, por lo que tiene 49 años.

Hija de un ingeniero y una decoradora

Es hija de Manuel Pascual, ingeniero de minas, y de María del Rosario Berrocal, decoradora.

Estudió Arte Dramático

Yola creció en Madrid, donde estudió Arte Dramático. Su primera aparición en televisión fue en 1994 en el programa ¿Cómo lo veis? presentado por Joaquín Prat, a donde acudió junto a su familia como concursante. En 1997 apareció como bailarina en el programa Risas y estrellas de José Luis Moreno.

Cómo se hace famosa

Su verdadero salto a la fama se produce cuando ella misma se proclama novia del padre Apeles, quien estaba muy de actualidad en aquel momento. Esta 'exclusiva' la llevó a firmar su primer desnudo en 'Interviú', en 1998.

Formó un grupo musical: Sex Bomb

Yola no quería caer en el olvido, así que formó el grupo musical 'Sex Bomb' junto con Malena Gracia y Sonia Monroy en 2001.

Tras ello, realities y telebasura

En 2003, Yola ya era todo un personaje, y le dio por hacer carrera en Telecinco. Participó en los realities 'Hotel Glam', el cual ganó y 'El reencuentro' (2010) con Juan Miguel Martínez, y obtuvo nuevamente la victoria. Tras ello, en 2016, participó en 'Supervivientes', donde no llegó a encajar con sus compañeros.

Adicta a la cirugía (y su posado lésbico)

No sabemos por qué razón Yola no ha parado de aumentarse los pechos. Tras su operación quirúrgica de 2005, hizo un posado lésbico junto a Malena Gracia para 'Interviú'. La portada no generó tanto interés como ella esperaba. Este fue el inicio del descenso de su popularidad.

Yola, que también ha participado en numerosas películas y series, intenta volver a estar en el candelero con 'La casa fuerte'. Veremos si lo consigue. ¿Qué opinas de ella?

