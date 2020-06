Yola Berrocal, muy aplaudida por taparle la boca a Oriana en 'La casa fuerte'

Oriana Marzoli es una de las concursantes más polémicas de 'La casa fuerte' e incluso se está volviendo de las más insoportables por sus continuos ataques e insultos sin piedad, que siempre son contra el físico del resto de sus compañeros. Incluso en una ocasión Fani Carbajo y ella tuvieron tal bronca, que casi llegan a las manos.

Otro de los objetivos de la venezolana es Yola Berrocal, contra la que ha lanzando varios ataques. Sin embargo, esta vez ha sido la cantante la que le ha tapado la boca por primera vez. Todo comenzó con una pelea de Labrador y Oriana contra la novia de Rafa Mora, Macarena Millán.

Estos se metían con su comportamiento y se mofaban de su tono de voz. Tras producirse una discusión entre ellos, Marzoli le tiró sus pertenencias al jardín, lo que provocó su enfado, como es obvio.

"Las personas que no llegan a nada como tú, al final se creen mejores. Tienes muchas carencias"

Fue entonces cuando Yola salió en defensa de su amiga, se acercó a Oriana y le recriminó su actitud y sus formas en el concurso: "¡Ya vale, hay limites en la vida!". Las dos comenzaron a discutir. "Envidiosa, ¿no te das cuenta que acabas de coger cosas de ella?", le increpó Yola, a lo que la otra concursante contestó gritando: "¿Qué dices?, yo no he visto nada".

Berrocal le decía entonces: "Háztelo mirar porque estás fatal. Tienes mucha falta de autoestima y te crees superior por eso, las personas que no llegan a nada como tú, al final se creen que son superiores. Tienes muchas carencias". Tras esa contundente contestación, Oriana no tuvo otra respuesta que decir: "Estoy hablando con la dueña del circo no con el payaso".

La respuesta de Yola, tapándole la boca por primera vez a Oriana, ha sido muy aplaudida en las redes sociales con mensajes como estos:

Yola llora después de que Oriana le llame "poco profesional"

Durante la gala, Yola tuvo que aguantar que Oriana se metiera de nuevo con ella y le llamara "poco profesional" por no saberse la letra de su canción, algo que acabó haciendo llorar a Berrocal.

En cuanto, la cantante rompió a llorar, Oriana se burló de ella.

En otra pelea, Yola acabó haciendo un topless

No es la primera vez que Yola y Oriana se enfrentan. En otra ocasión, la discusión se produjo cuando la extronista entró a la casa donde viven los Residentes a coger un refresco de naranja. Esto molestó a Fani, que fue a comentárselo a Berrocal. Esta le increpó que solo les quedaba una botella.

La reacción de Oriana fue la habitual, comenzó a atacar a Fani y a insultarla y después a Yola, a la que dijo: "Siempre estás metida donde no te llaman, en todos los embolados tienes que estar cuando no te enteras de nada. Quieres llamar la atención cuando no te enteras de nada. Ella está volando en su mundo", y continuó diciendo: "Es que ahora Yola es la manager de Fani, porque solo tiene algo cuando habla de otra persona. Si vas a hablar, entérate de la mitad, porque pareces boba".

Yola, sobre Oriana: "No me gusta su soberbia ni su egocentrismo"

"A mí nadie me tiene que decir lo que digo, así que no me grites", le respondió Yola. "He intentado ver lo bueno que tiene Oriana, porque tiene cosas buenas, pero con la actitud que tiene conmigo... al final me la pela. No me gusta su soberbia ni su egocentrismo".

Después de una acalorada pelea, Oriana Marzoli le soltó a Yola Berrocal que se tapase porque se le iban a ver los pezones a lo que la cantante no tuvo reparos y lo que hizo fue quitarse directamente la parte de arriba del bikini y hacer un topless. "Lo siento por los chicos que tienen novia".

Su amiga Leticia Sabater aplaudió el gesto que acababa de hacer: "¡Olé mi compañera!". La reacción de Yola puso el punto y final a la discusión.