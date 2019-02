Ylenia: su oscuro pasado, sus adicciones y el verdadero motivo por el que entró en 'GH Dúo'

Ylenia Padilla no ha tenido una vida fácil. Los muy fans de la de Benidorm y los seguidores de 'GH Dúo' sabrán que la rubia no está pasando por su mejor momento.

La joven ahora ha detallado cómo es su curva de la vida, marcando los episodios que más le hicieron sufrir y forjaron el fuerte carácter del que hoy presume.

Alcohol y peleas en su adolescencia

"Tuve una sobreprotección por parte de mis padres y una adolescencia muy rebelde", confesó la rubia en 'GH Dúo: límite 48 horas'.

"Bebía con mis amigos, participaba en peleas casi todos los fines de semana. Cuando estaba con mis amigos estaba muy bien, pero me sentía mal porque estaba enfadada con mi familia", afirmó la joven.

Abandonó la 'uni' por enfermedad

Tras la adolescencia, Ylenia entró en la universidad, pero lo dejó al poco porque fue diagnosticada con la enfermedad de Crohn, que se trata de un proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal principalmente.

Dejó su casa

A pesar de su enfermedad, ella siguió bebiendo. Sus padres estaban cansados de ella, así que decidió irse de casa.

Relación tóxica de dos años

"Tuve una relación tormentosa con un chico durante dos años", confesó. Tras ello, la joven dio su salto a La televisión.

La "lió" en 'Gandía Shore'

Se apuntó a 'Gandía Shore', un reality de MTV grabado en verano y donde la joven fue muy polémica por protagonizar muchas peleas. "La lié. Fue muy duro para mí. Mi imagen quedó por los suelos, lo pasé muy mal y tuve una depresión que terminó cuando entré en 'GH VIP', porque interpreté que la vida me daba otra oportunidad", confesó.

Depresión y alcoholismo

"Tras aquello viví una etapa de sobrecarga de trabajo y me aferré al alcohol y a las drogas. La familia es lo más importante para mí, y no llevarme con ellos me atormentaba. Mi forma de evadirme era fumar porros, aunque después probé otras cosas peores".

Por qué entró en 'GH Dúo'

Tras aquella racha, Ylenia decidió apartarse de los focos, hasta 'GH Dúo'. "Entré en el programa porque quería tener hábitos nuevos y despegarme de otros que tenía", dijo la joven al 'Súper'. "Cuando salga del programa no quiero ni hacer bolos ni el mundo de la noche".

A nosotros nos encanta Ylenia, ¿y a ti, lector?