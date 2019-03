'GH Dúo' se queda sin su 'reina máxima': Ylenia pierde la batalla contra María Jesús

Ylenia Padilla fue la octava expulsada de GH Dúo. La audiencia decidió este jueves, en la gala 10, salvar así a María Jesús Ruiz.

La 'reina máxima' del reality estaba bastante enfadada al conocer la noticia, pues recordemos que ambas se llevan fatal. "Pobrecita, qué tortura vas a tener que vivir, qué calvario", le dijo la de Benidorm a María Jesús al irse.

Ylenia pierde el duelo contra María Jesús y se convierte en la expulsada de GH DÚO ¡Así ha sido el momento! ¿Qué te ha parecido? #GHDÚOGala10pic.twitter.com/PHXn8bHP13 — Gran Hermano (@ghoficial) 7 de marzo de 2019

María Jesús vuelve a ganar

Cuando la salvada se quedó sola, apostilló que la rubia "en el fondo" le daba "pena", ya que cree que "es buena persona". Además, cree que el tonteo entre Ylenia y Antonio Tejado, quien ya se lió con María Jesus, fue una treta para intentar salvarse de la expulsión.

Carolina Sobe, sin levantarse del sofá, no pudo contener las lágrimas porque se había ido su mayor apoyo.

Tonteo y ya está

Ylenia y Antonio Tejado vivieron su noche más caliente el pasado miércoles, durante una de las fiestas. No obstante, al final fue mucho menos de lo que se esperaba.

Se dieron algún piquito pero poco más, así que no creemos que fuese una estratagema para evitar la expulsión. Tanto Ylenia como Tejado son así, alocados.

Cuando ya estaba en plató y le pusieron las imágenes, Ylenia ni siquiera se acordaba de que había habido picos.

Nominados

Las nominaciones, en esta ocasión fueron en el confesionario y los cálculos de algunos concursantes no salieron del todo bien, pues algunos aseguraban que no le daban los tres puntos a María Jesús porque contaban con que saldría nominada con los puntos de otros compañeros, pero al final no fue así.

De esta forma, los nominados fueron Antonio Tejado, Juan Miguel y Carolina Sobe.

¿Te da pena que hayan echado a Ylenia?