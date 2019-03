Ylenia y Belén Esteban cargan contra Kiko Rivera por su 'traición' en 'GH Dúo'

En la gala de 'GH Dúo' del pasado jueves Kiko Rivera se convirtió en líder, lo que le otorgaba el poder de sacar a alguien de la lista de nominados y meter a otro compañero. Y así lo hizo: salvó a su amigo Antonio Tejado de salir a la palestra y añadió a Ylenia Padilla.

Ylenia estalla conta Kiko Rivera

La de Benidorm se imaginaba el cambio, y este domingo tuvo la certeza en el debate del programa. La rubia se enfadó sobremanera con el hijo de la tonadillera al escuchar los motivos por los que le había metido en la lista.

Kiko me dice que le encantaría enfrentarse conmigo en la final y luego siempre que puede me la clava

"Lo sabía, pero de todas maneras yo soy coherente. Si le doy tres puntos es porque quiero que se vaya él, no como él que me dice que le encantaría enfrentarse conmigo en la final y luego siempre que puede me la clava", dijo.

Ylenia se despachó a gusto, y acabó diciendo que la pareja de Irene Rosales lo hace todo por 'postureo': "Luego me da solo un punto y a la que puede me nomina. Creo que es un poco incoherente y un bienqueda. Lo tenía que decir", concluyó.

Tras las críticas directas de Ylenia, Kiko contestó: "Esto es un juego y para mí es una de las más fuertes del concurso. Antonio es mi compadre y tenía que salvarlo, pero metiéndola a ella creo que va a ser un duelo bastante fuerte frente a María Jesús Ruiz y Alejandro Albalá".

Belén Esteban saca las uñas por Ylenia

Belén Esteban, que se encontraba en el plató como colaboradora, es amiga íntima de Ylenia, así que no podía hacer otra cosa que cargar contra Kiko, a quien también tachó de incoherente: "Él queda mejor diciendo que la nomina porque es fuerte, porque sabe que en una final puede ganarle. Entiendo que le tenga un poco de miedo porque, para mí, es la más fuerte de ahí dentro, ¡pero que diga eso cuando la nomina!".

"¿Cuántos compadres tiene una persona? Porque aquí todos son compadres", añadió, muy molesta.

¿Quién crees que va a ganar 'GH Dúo'?