'Supervivientes' contra Yiya por su actitud: "Tomaremos medidas, has cruzado la línea"

Yiya se ha convertido en una de las protagonistas de 'Supervivientes 2020'. La joven era casi una completa desconocida por la mayoría de españoles, pero su agresiva actitud en el reality de Telecinco la han puesto en la diana.

El problema es que lo mucho cansa, y Yiya se ha pasado de frenada. La joven lleva desde que comenzó el concurso atacando duramente a Rocío Flores, con técnicas muy cuestionables, como sacándole sus conflictos familiares o atacando su físico.

A pesar de que Rocío Flores no entra casi nunca en el juego, el programa ha decidido tomar medidas contra Yiya por su actitud.

'Supervivientes' contra Yiya por sus faltas de respeto

La actitud de Rocío es bastante tajante ante los ataques de su compañera: "Le he dicho un montón de veces que si quiere discutir y montar un circo que se olvide de mí. Lo que no soporto y no aguanto son los insultos que ha utilizado hacia mí, ni el comportamiento que tiene porque es que es nefasto", dijo Rocío, que confesó que Yiya se había metido con su físico, algo que ésta reconoció.

"La he llamado morsa porque se pasa el día flotando por la vida y está todo el día con los dientes fuera", dijo Yiya. Sin embargo, nadie se lo creyó, y la organización ha decidido tomar cartas en el asunto.

Jorge Javier Vázquez avisó a Yiya de que se había pasado: "Has cruzado una línea roja y el programa deberá tomar una decisión".

Yiya y Vicky Larraz, pre-expulsadas por la audiencia

La decisión aún no se conoce, pero de momento Yiya y Vicky Larraz han sido las elegidas por el público para abandonar la isla. Es la pre-expulsión definitiva, y deberán pasar la siguiente semana en otra playa, solas. José Antonio Avilés, el otro nominado de la semana, ha sido elegido para continuar con sus compañeros en Honduras.

