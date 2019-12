Wyoming y Broncano critican a La Sexta y a Antena 3 abiertamente en 'La Resistencia'

El Gran Wyoming acudió este jueves a 'La Resistencia'. El presentador de 'El Intermedio' fue el último invitado de la tercera temporada del programa de David Broncano. Además de criticar la situación política –Wyoming dijo que "llevan robando 14 años los mismos"– ambos despacharon a gusto contra La Sexta y Antena 3, algo sorprendente ya que el invitado está a sueldo de Atresmedia, empresa matriz de ambas cadenas.

Wyoming asegura que Atresmedia beneficia a 'El Hormiguero' en detrimento de su programa

El humorista, que acudió al espacio de Movistar para presentar su nuevo libro, La furia y los colores, presenta su programa en La Sexta en la misma franja horaria que 'El Hormiguero'. Y le dijo a Broncano que no puede competir con Pablo Motos, ya que "esperan que 'El Intermedio' se vaya a publicidad para empezar y despegar. Hay como una especie de competencia interna".

"Es la cadena la que programa los tiempos. Aquí hay estrellas... y nosotros somos serie B. Nosotros somos la cadena chica", aseguró, dejando claro que Atresmedia apuesta en su access prime time por el programa de Motos.

David Broncano critica a La Sexta

Antes, al comienzo de la entrevista, Broncano cargó directamente contra La Sexta, el programa donde se emite 'El Intermedio' desde hace 14 años.

"¿Has visto lo que han hecho tus compañeros de La Sexta? El otro día vi que empezaron a anunciar 'Nochebuena con Broncano'. Y dije, joder, igual he hecho un programa para la cadena y no me he enterado. Pero luego vi que no, que habían cogido monólogos míos de 'El club de la comedia' del año 2012, y van a poner seis seguidos y a tomar por cu...", dijo el presentador, antes de quejarse de que "no va a ver ni un euro de todo esto", ya que "cedió los derechos" al programa de humoristas.

