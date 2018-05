Willy Toledo se alía con Javier Bardem e insiste en que no comparecerá ante la justicia

El juez ha suspendido la declaración del actor Willy Toledo como investigado por un delito contra los sentimientos religiosos al haber insultado a Dios y a la Virgen debido a la huelga de jueces y fiscales convocada este martes en todo el país, y ha aplazado su comparecencia al próximo 28 de junio a las 12:00 horas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid acuerda que “por motivos de la huelga de jueces” se suspende la declaración, por lo que la citación de este martes no consta como incomparecencia del actor, aunque éste ya había anunciado que no se presentaría, a pesar de las consecuencias que pudieran recaer sobre él.

En su lugar, Willy Toledo había convocado una rueda de prensa , a la misma hora a la que estaba citado en el juzgado, en la parroquia de San Carlos Borromeo, en el barrio madrileño de Vallecas, acompañado de varios compañeros de profesión, como Javier Bardem y Alberto San Juan.

Una rueda de prensa que ha organizado pese a que el Arzobispado de Madrid asegura que “no se ha autorizado la utilización de dependencias de la iglesia” de San Carlos Borromeo.

El actor ha declarado: “Cada vez que tú emites una opinión, es obvio que las personas que abracen la opinión contraria se van a poder sentir ofendidas. Yo también me siento ofendido por muchas expresiones que escucho, pero sin embargo no se me ocurre ejercer acciones legales, persecutorias e inquisitoriales contra quien opina distinto a mí”, ha dicho Toledo.

El actor ha añadido que “todo esto viene de una malísima llamada Transición y peormente gestionada Transición, donde los poderes franquistas continuaron intocables, en sus mismos puestos”.

Por su parte, Javier Bardem ha señalado en la rueda de prensa: “El hecho de que eso se pueda penar con cárcel me parece un retraso que nos lleva a la época del franquismo”. El actor ha asegurado que la “sagrada” libertad de expresión “está en peligro”.

Decenas de personas han acudido al centro pastoral de Vallecas, donde han acogido a Toledo y a los expertos religiosos y jurídicos que han comparecido junto a él entre aplausos y al grito de “libertad de expresión” y “viva el coño insumiso”.

El actor podía ser detenido si no comparece

El actor ya está advertido de que si no se presenta a la cita para el próximo 28 de junio podría ser detenido. “Si no comparece ni alega causa justa que se lo impida podrá decretarse su detención”, publica Efe.

Willy Toledo no compareció el pasado día 18de mayo cuando fue citado por primera vez al entender que no cometió ningún delito y que no debe ser investigado por una crítica política y social. El actor sigue insistiendo en su inocencia, tal y como ha señalado este martes en la rueda de prensa. “Considero que no he cometido ningún delito y por lo tanto no hay ninguna necesidad de que yo comparezca ante un juez para declarar sobre mis sentimientos religiosos, mi ideología, mi manera de pensar, mi sexualidad... la Constitución me ampara en todos esos hechos”. Después ha añadido: “Lo que venga lo asumiré. No con deportividad, pero lo asumiré”.

La asociación que le denunció asegura que el actor busca publicidad y un show

Al respecto, Polonia Castellanos, letrada de la Asociación de Abogados Cristianos que denunció los hechos, ha pedido al Arzobispado que actúe tras la “provocación” de Willy Toledo que, a su juicio, puede ser considerado un agravante en la causa.

La abogada ha manifestado a Efe que con su puesta en escena en San Carlos Borromeo -sentado con una imagen de Jesucristo detrás- “queda más que evidenciado su intención de ultrajar” porque podía haber convocado la rueda de prensa en algunas de sus propiedades pero lo ha hecho ahí “para hacerse más publicidad a sí mismo, ya que hace siete años que nadie le contrata”.

Ante una más que previsible incomparecencia el próximo 28 de junio, la letrada ha asegurado que no es partidaria de detenerle ya que “el actor lo que busca es un show”, por lo que pedirán que se le impute un delito de obstrucción de la Justicia y se le multe.

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid investiga a Willy Toledo por unos comentarios en la red social Facebook en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres que en 2014 procesionaron una gran vagina en Sevilla.

El actor escribió al respecto: “Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María”. Al conocer Willy su citación como investigado ya advirtió de que no acudiría para no participar en una “farsa” y que tendrían que detenerlo.