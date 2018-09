Willy Bárcenas habla de sus padres: “Les han tratado como poco menos que terroristas”

El líder del grupo Taburete ehijo de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, ha roto su silencio cuatro meses después de que la Audiencia Nacional condenara a su padre a 33 años de cárcel y a su madre, Rosalía Iglesias, a 15 años, aunque ella finalmente quedó en libertad provisional tras depositar los 200.000 euros de fianza.

Ahora Willy Bárcenas ha salido en defensa de sus padres: “¡33 y 15 años me parece de chiste, de coña! Una cosa es lo que es justo y otra lo que se ha querido hacer con mis padres, lo que se ha hecho”, ha señalado en la revista ‘Vanity Fair’.

Willy: “Rajoy nos ha dejado de lado”.

Después ha continuado explicando: “Yo lo había hablado con abogados... Me ponían en esa situación: mi madre absuelta y mi padre con una condena de cinco años. De seis, de siete, de ocho como máximo. Lo que es incomprensible son estas penas que se han querido imponer tratando a mis padres como poco menos que terroristas”. Además, ha asegurado: “Rajoy nos ha dejado de lado”.

Para pagar la fianza de los 200.000 euros, el cantante recurrió a sus amigos y a una especie de crowfunding: “Tengo una suerte increíble con mis amigos. Porque cuando estás contrarreloj y recurres a la gente y dices: ‘Señores, necesito ayuda, tengo que reunir 200.000 pavos. He puesto esto y me falta tanto’, y algunos se quedan con la cuenta en cero, aunque estés triste por la situación, eso te muestra quiénes han estado ahí cuando lo necesitabas. Y eso se agradece muchísimo, porque yo soy igual” y ha añadido: “Siempre digo que en la vida hay dos tipos de personas. Si has matado a alguien y llamas a un amigo, hay dos reacciones: o va a la Policía o trae una pala. Yo soy de los que llevan la pala”.

Según Willy, la sentencia de sus padres buscaba un cambio de gobierno

Según el hijo de Bárcenas, la sentencia de sus padres “buscaba un cambio de gobierno” y“eso ya ha pasado, con lo que ahora todo puede ser más tranquilo en ese sentido. Ya no debería haber tantos intereses, por eso confío en el recurso al Supremo, porque esas sentencias sé que no son justas”.

También ha criticado la doble moral de la política: “Todos los políticos piensa que el resto somos tontos, solo quieren rascar votos”, ha declarado tajante.

Willy Bárcenas: “Mi padre no es el satanás que han pintado”

Después ha continuado defendiendo a su padre: “No es ningún santo, de acuerdo, pero no es el satanás que han pintado. Está condenado por delitos fiscales, recordemos. En ningún caso por corrupción” y ha añadido: “Mis padres para mí lo son todo y lo van a seguir siendo”.

A pesar de que el músico está viviendo una estupenda etapa profesional, acaba de publicar su tercer disco ‘Madame Ayahuasca’, no puede disfrutar de su éxito por la delicada situación familiar. Al ser preguntado sobre si le afecta la situación de su padre, responde: “Claro que te afecta. Yo, en otras circunstancias, sería la persona más feliz del planeta. […] Hay gente que dice que hemos triunfado porque soy el ‘hijo de’. Es que te tienes que descojonar: hemos triunfado a pesar de eso. No nos ha ayudado. ¿Nos ha dado publicidad? Sí, pero no buena”.

“A estas alturas, ya estoy hecho a los insultos”

Willy ha hablado de sus detractores: “Hay mucha gente a la que nuestro éxito le jode la vida […] Hay muchas personas que rajan de nosotros, pero luego nos escuchan”. Sin embargo, él ya se ha hecho inmune a las críticas e insultos. “Tengo la autoestima alta y a estas alturas, ya estoy hecho a los insultos. Yo he dado la cara”.

Incluso habla del acoso que se ha ejercido sobre el grupo Taburete: “Ahora que se habla tanto de ‘bullying’ y de acoso deberíamos pensar un poco en el trato que nos han dado” y ha añadido: “Habría muchas sorpresas si al resto del mundo de la música o del arte se les examinase con el mismo rasero que a nosotros”.