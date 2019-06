Willy Bárcenas y Antón Carreño, vocalistas del grupo musical Taburete, acudieron este miércoles a 'El Hormiguero'. El protagonista de la entrevista fue el hijo del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, quien en 2009 fue imputado por su implicación en el 'caso Gürtel', la trama de corrupción vinculada al PP.

La relación que Willy Bárcenas tiene con su padre

Willy, de 30 años, ha revelado en el programa presentado por Pablo Motos la relación que tiene con su progenitor, aún ingresado en la cárcel: "Tengo muy buena relación con él. Voy a verle siempre que puedo, por lo menos dos veces al mes".

Voy a ver a mi padre siempre que puedo, por lo menos dos veces al mes

"Quiero a mis padres, y les seguiría queriendo aunque hubieran matado a alguien. Él, por encima de todo, es mi padre. Ha pagado por muchos que todavía no han pagado", ha añadido.

Willy reconoce que todo lo que le ha pasado le ha hecho madurar a ritmos más acelerados: "He pasado bastantes cosas. No quiero ir de mártir, pero he pasado cosas que hace que tengas claras tus prioridades".

También ha hablado de su madre, cuyo trato no le ha parecido bien: "Lo que ha pasado mi madre me ha parecido muy injusto. Somos una familia muy fuerte. Esto nos ha unido más".

