Willy Bárcenas se pronuncia tras conocerse la condena de sus padres

Willy Bárcenas, el hijo de Luis Bárcenas y vocalista del grupo Taburete, está viviendo la peor semana de toda su vida. No sólo se ha visto afectado por el derrumbamiento del edificio de Chamberí, en Madrid, -al tener su casa en la misma calle-, sino que este jueves se conocía la sentencia del caso Gürtel en la que estaban implicados sus padres.

La Audiencia Nacional ha condenado al extesorero del PP a 33 años de prisión y a su madre, Rosalía Iglesias, a 15 años de cárcel por el caso Gürtel. A ello hay que sumarle una multa de 44 millones de euros.

Willy Bárcenas no ha podido evitar la presión y ha roto su silencio. El hijo de Bárcenas se ha pronunciado al respecto a través de las redes sociales. “Cuando la vida se ensaña contigo y te apalea con fuerza no debes darte por vencido, debes ser más fuerte que la vida misma y seguir adelante, si te tira una vez, levántate dos veces mas, gánale tiempo al tiempo, así te harás más fuerte y no habrá nada que te pueda derrotar”.

El hijo de Luis Bárcenas ha conocido la condena de sus padres justo un día antes de tener un concierto con su grupo en Asturias, en el que Taburete es cabeza del cartel. A pesar de las malas noticias de la última semana, Willy ha confirmado su asistencia al festival. “Mañana nos vemos en Baldumac Asturias”.