La supuesta violación que empaña el universo 'Gran Hermano'

'Gran Hermano VIP' está a punto de comenzar. Un estreno que está quedando empañado con la supuesta violación que sufrió de una de las exconcursantes del reality de Telecinco.

Se trata de Carlota Prado, participante de 'GH 18', quien ha revelado en una entrevista en 'El Confidencial' que fue "violada" dentro de la casa.

La supuesta violación que empaña 'GH'

La joven cuenta que su excompañero de edición, José María, se aprovechó de que había bebido alcohol para sobrepasarse con ella.

Los sucesos ocurrieron un viernes, cuando todos los habitantes de la casa celebraron una fiesta con bebidas espirituosas facilitadas por la organización. Al día siguiente, el programa decidió expulsar a Jose María, por una "conducta intolerable".

Carlota confiesa en la entrevista que fue violada por ese concursante después de que se dieran a la bebida. "En el auto de la jueza, que lo tengo en mi poder, ella misma especifica que bebo cuatro chupitos. Es decir, que no cojo una botella para mí sola y me hincho a beber. Eso no sucede en ningún momento, pero, claro, hay que tener en cuenta que nos tenían muertos de hambre", asegura.

José María / Carlota - Fragmento recortado y ampliado a la mejor calidad posible. pic.twitter.com/iZpZ93el5p — GHReplay (@GHReplay) November 8, 2017

No recuerda lo que sucedió

"Cuando me levanté, de camino al baño, noté cómo se me caía la ropa interior al suelo porque no estaba bien puesta. Llevaba unos pantalones de pijama que no recordaba haberme puesto, pero en ese momento no presté atención a ese detalle tan importante", detalla.

Según explicó la exconcursante, en la habitación, José María abusó de ella mientras estaba inconsciente.

"Yo tengo lagunas de esa noche. (...) La organización me llama y me dice que él ha tenido un comportamiento inaceptable y que le han expulsado. En un primer momento no me lo creo, pensaba que se trataba de una broma. Después pensé que al haber estado mala esa noche, él podría haber tenido alguna pelea o algo demasiado fuerte como para expulsarle".

"Me dijeron que me tranquilizara y que tenía que ver unas imágenes. Y en ese momento me pusieron el vídeo con lo que sucedió esa noche, sin avisarme de lo que estaba a punto de ver. No sé cuál es el procedimiento en estos casos porque yo no soy especialista, pero tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras. Jamás me preguntaron si yo quería ver eso... Si me llegan a preguntar, hubiera dicho que no. Yo no hubiese querido tener para el resto de mi vida esa mierda en la cabeza", narra.

Según explica la propia Carlota, quien denunció al presunto violador, todo lo sucedido le ha llevado a necesitar tratamiento psicólogo.