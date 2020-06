La extraña carta del marido de Begoña Villacís tras su mediática separación

La separación de Begoña Villacís sigue coleando, y parece que queda tela que cortar. La vicealcaldesa de Madrid, de 42 años, se ha divorciado de Antonio Suárez-Valdés, con quien ha estado casada quince años y tiene tres hijas menores: Paula, de 14 años, Jimena, de 13 y la pequeña, Inés, de apenas un año.

La noticia de esta separación podría quedar en algo anecdótico de no ser porque ella ha sido relacionada con el periodista Rubén Amón. Ambos habrían sido vistos en actitud cómplice por las calles de Madrid, y todo apunta a que llevarían un año quedando. Ambos dicen que sólo son amigos.

Pues bien, aunque hasta ahora Villacís decía que su marido y ella sólo se habían tomado un tiempo para reflexionar, el asunto es mucho más serio. Tanto que Suárez-Valdés ha roto su silencio.

La carta del marido de Begoña Villacís tras su mediática separación

A través de un texto remitido al diario ‘El Mundo’, Antonio Suárez-Valdés confiesa las causas de la separación y los términos del fin del matrimonio.

"Todo ha sido de mutuo acuerdo y hemos firmado un convenio de separación ante notario, para evitar las molestias de un procedimiento judicial", asegura. El abogado confiesa queambos siguen teniendo muy buena relación y que espera que sea así en el futuro.

La expareja de Villacís también hace mención a los rumores que apuntaban a que la separación entre ambos se habría debido a que él no quería moverse por los ambientes de ella: "Me considero una persona muy seria y que desde siempre he huido como de la peste del faranduleo político y que, al único acto público que he acompañado sistemáticamente a Begoña en los últimos cinco años ha sido a la celebración de la patrona de la Guardia Civil, no es menos cierto que esto nunca ha sido un problema para nosotros".

También ha afirma que no descarta darse "una segunda oportunidad, pero será complicado".

Una extraña carta: ¿por qué ahora si todo ha acabado bien?

Que el abogado y con un bufete especializado en Derecho policial y militar hable ahora con la prensa tras tantos años de silencio es muy extraño. ¿Qué pretende? ¿Por qué cobrar protagonismo ahora? ¿Por la noticia de Amón? ¿Ha sido un ataque de celos o hay algo más?

Según Federico Jiménez Losantos, esta carta es un anuncio de "una venganza que no ha hecho más que empezar". El director de Es la mañana de Federico asegura que esta carta es "un mecanismo de defensa y un anuncio de venganza".

Lo cierto es que todo parece apuntar por ahí, pues si la separación ha sido amistosa, no viene a cuento remover ahora todo el asunto para que se siga hablando del tema. ¿No crees?