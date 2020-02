Así fueron las espectaculares actuaciones de Shakira y Jennifer Lopez en la Super Bowl LIV

La fuerza y energía de Shakira y Jennifer Lopez se apoderaron del Hard Rock Stadium la noche de este domingo en Miami (Estados Unidos) que tuvo como invitados especiales a Bad Bunny y J Balvin. Todos ellos convirtieron esta Super Bowl en la más latina de todos los tiempos.

JLo demostró el buen estado físico que tiene a sus 50 años atreviéndose con el ‘pole dance’ y Shakira, de 43, también volvió a impresionar con sus movimientos de cadera y pecho sobre el escenario.

La cantante colombiana fue la encargada de abrir la fiesta al ritmo de ‘Loba’, antes de deleitar al público como ‘Ojos así’ y ‘Suerte’. Por su parte, JLo interpretó, dándolo todo sobre el escenario, canciones como ‘On the floor", ‘Jenny on the block’ y ‘Waiting for tonight’.

Homenaje a Kobe Bryant

Instantes después, las dos cantantes hicieron una interpretación conjunta que dejó a todos con la boca abierta. El show de JLo y Shakira rindió homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna, quienes fallecieron hace una semana junto a otras siete personas, en un accidente de helicóptero.

Para finalizar, las dos estrellas latinas se fundieron en un abrazo demostrando la buena relación que tienen. Ambas lanzaron un mensaje de orgullo latino y poder femenino.

A Shakira y Jlo no las comparen, disfrutenlas #SuperBowlpic.twitter.com/h2TeJA14nH — 𝕸𝖊𝖒í𝖓 (@SenorCaicedo) February 3, 2020

Bad Bunny y J Balvin y la hija de JLo en la Super Bowl más latina

Bad Bunny hizo su aparición con Shakira para cantar ‘Chambea’, ‘Chantaje’ y ‘Callaíta’; mientras que J. Balvin colaboró con JLo con ‘Qué calor’ y ‘Mi gente’.

El gran momento de la noche fue cuando sonó ‘Le’ts Get Loud’, con un coro de niños encabezado por la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony,Emme Maribel Muniz, que el 22 de febrero cumplirá 12 años. Fue entonces cuando Jlo sorprendió al desplegar una bandera de Puerto Rico.

Menuda fantasía la hija de JLo y Marc Anthony cantando en la Super Bowl Os dejo el link del show entero porque es BRUTAL https://t.co/qAodPFzHaopic.twitter.com/eM7uDjU2dq — Mayka⚡️🦄 (@maykucha_) February 3, 2020

Inmediatamente después apareció el famosos’ Waka-Waka’ del Mundial de fútbol 2010 que también cantaron las dos artistas al grito de “Fuerza latinos”.

Finalmente, el show se apagó con un poco de salsa y baile de ambas, con el estadio a oscuras y solo luces blancas sobre el escenario.