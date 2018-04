Marie-Chantal de Grecia carga contra Letizia: “Ha mostrado su verdadera cara”

El vídeo de la peleaentre la reina Letizia y Sofía se ha hecho viral y ha provocado un antes y un después en la opinión que la gente tenía de las dos y de su relación. Las tiranteces entre ambas han quedado en evidencia después del rifirrafe que protagonizaron el pasado domingo de Resurrección en Palma de Mallorca, a la salida de la Misa de Pascua.

Marie-Chantal Miller, mujer de Pablo de Grecia, sobrino de la reina Sofía y primo y amigo del rey Felipe VI, no ha podido evitar comentar el comportamiento de Letizia Ortiz con su suegra y se ha mostrado horrorizada por su actuación.

Después de preguntar a través de Twitter si el vídeo era verdad y qué estaba diciendo la prensa española sobre ello, escribió: “¡Esto me hace sentir muy enfadada!” y a continuación, cargaba contra Letizia: “¡Ninguna abuela se merece ese tipo de trato! Wow, [Letizia] ha mostrado su verdadera cara”.

Se trata de la primera vez que un miembro de la familia se pronuncia acerca del carácter y comportamiento de la reina Letizia. A continuación, Marie-Chantal Miller ha compartido una imagen de las vacaciones de Semana Santa en la que se ve a sus padres, rodeados de todos sus nietos, junto a las palabras: “Abuelos felices, eso es de lo que trata la familia”. Sin duda, un zasca en toda regla para Letizia.

Happy grandparents! Family is what it’s all about pic.twitter.com/z6PCx8IWVS