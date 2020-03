La Familia Real no está muy fina últimamente. Tras el escándalo del rey emérito Juan Carlos I y el vacuo mensaje del rey Felipe VI ante la crisis del coronavirus se suma ahora la sobrina de éste, Victoria Federica de Marichalar y Borbón.

La joven, de 19 años, ha sido pillada, presumiblemente, en el pequeño pueblo de Villacarrillo (Jaén), de apenas 11.000 habitantes. Victoria se habría recluido ahí con su novio, el DJ Jorge Bárcenas, lejos de la capital, donde reside y donde la pandemia del Covid-19 está causando estragos.

Victoria Federica huye de Madrid por el coronavirus

Lo sabemos porque una usuaria de la red social Twitter les vio comprando en el supermercado de la comarca y decidió hacerles una foto y publicarla. "Directamente desde Madrid, en pleno estado de alarma, Victoria Federica, sobrina del rey, se planta en mi pueblo, Villacarrillo (Jaén). Lo de desplazarse únicamente para lo estrictamente necesario no ha quedado muy claro todavía. ¡La responsabilidad es de todos, no de unos pocos!", escribió:

Victoria Federica y su novio han intentado borrar la foto

La instantánea ha sido muy criticada en redes sociales, pues no está permitido dejar Madrid para reducir el riesgo de expansión del virus por la península. Cabe recordar que la pareja de jóvenes reside en la capital, y que aunque no se ha comprobado de fuentes oficiales que la foto sea veraz, lo cierto es que ha circulado como la pólvora por los grupos de WhatsApp del pueblo, Villacarrillo.

Además, la autora del tuit ha confesado que la pareja de jóvenes se ha puesto en contacto con ella directamente y a través de un amigo para que borre la publicación, pero no está por la labor, ya que considera que todos somos responsables en la contención del virus, seamos miembros de la Casa Real o no.

"Le hablan a un amigo para que me pida que borre el tuit, que a ellos el estado de alarma les pilló fuera, según ellos, en Cádiz, y que después decidieron venirse al lugar en el que están ahora. Lo cual me parece mucho peor, ya vamos por el trayecto Madrid-Cádiz-Jaen. Más kilómetros aún", comienza diciendo.

"No acepto a borrar el tuit, le dicen a mi amigo que les de mi número que me quieren llamar, tampoco acepto, lo buscan por otro lado y me llaman, me piden que borre el tuitt, no acepto, les digo que es mi opinión y que soy consecuente con mi pensamiento y mis actos", añade.

"Primero me dicen que que venían de Cádiz, ahora me cuentan que ya llevan en Jaén ahí unos días. El caso es que, como yo lo veo, se han movido lo que han querido, hacen la compra juntos, cuando yo no podría ni ayudar a mi madre, para rematar no llevan ni unas míseras mascarillas", finaliza, indignada.

Veremos si la Casa Real se pronuncia ante este nuevo escándalo.