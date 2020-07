Vicente Vallés deja en evidencia la última propuesta de Pedro Sánchez para ir contra el Rey

La explicación de Vicente Vallés sobre si es viable o no la última propuesta de Pedro Sánchez de querer poner límites a la inviolabilidad del Rey se ha hecho viral en las redes sociales, donde usuarios, tras la exposición del presentador de informativos de Antena 3, han tachado esta idea como "una propaganda electoral más" del presidente del Gobierno.

Cambiar el artículo al que se refiere conllevaría una reforma de la Constitución, por lo que requiere de un proceso bastante complejo, que lo hace prácticamente imposible. Además para ello, Sánchez tendría que renunciar a una serie de aspectos que no le convendrían para alcanzar esta reforma.

Vallés comenzaba diciendo: "El presidente del Gobierno ha propuesto una nueva idea: eliminar la inviolabilidad de la que ahora goza el Rey como Jefe del Estado. Es decir, que el Rey sí se pueda someter a los tribunales de Justicia. Esto obligaría a reformar la Constitución", señaló para después dar paso a las declaraciones que ha hecho sobre este asunto el presidente del Gobierno en los últimos días.

Pedro Sánchez ha tomado esta iniciativa política ante las investigaciones que tiene abiertas el rey Juan Carlos I de un supuesto patrimonio que tiene oculto en paraísos fiscales y las informaciones que salen sobre ella las cuales calificó de "inquietantes y perturbadoras".

El Ejecutivo se refirió a la inviolabilidad del Jefe del Estado como "uno de los preceptos sobre el que todos deberíamos reflexionar y ver qué solución le damos" e hizo hincapié en una reforma de laConstitución, que "tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades" señaló el líder del PSOE en una en una entrevista concedida a eldiario.es e Infolibre.

Vicente Vallés demuestra que la propuesta de Pedro Sánchez de eliminar la inviolabilidad del Rey es solo propaganda electoral del Gobierno.Lo hace simplemente citando los artículos correspondientes de la Constitución.El ViceChepas puede seguir rabiando.pic.twitter.com/N1solmIL1A — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) July 9, 2020

"Para reformar el artículo hay que llevar a cabo una serie de medidas que no son sencillas"

Vallés ha analizado si esta propuesta de Sánchez sería posible o no, contando paso a paso lo que se tendría que hacer para ello. "Reformar la Constitución es perfectamente posible pero, aunque es posible, no parece fácil que este punto concreto se pueda reformar a corto plazo. El artículo 56.3 del Título Segundo de la Constitución establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".

El presentador ha continuado explicando: "El problema es que este es precisamente uno de los artículos que está especialmente protegido y para reformarlo hay que hacer todo esto que van a ver y que no es poco, ni sencillo. Según el artículo 168 de la Constitución, para reformar cualquier aspecto del Título Segundo de la Constitución, los partidos tendrían que negociar un nuevo texto. Ese texto debería ser aprobado por dos terceras partes de las dos cámaras, Congreso y Senado, es decir para empezar tendrían que ponerse de acuerdo PSOE y PP y luego sumar a más partidos. Si eso llegará a ocurrir, habría que disolver las Cortes y convocar elecciones".

"Es posible pero poco probable"

Después ha explicado: "El Parlamento que saliera de esas elecciones tendría que volver a votar ese texto por una mayoría idéntica: otros dos tercios de ambas cámaras y si se volviera a aprobar entonces habría que someter esa reforma a referéndum, si no se hace todo eso no se puede retirar la inviolabilidad del Rey. Como decimos es posible pero poco probable a corto plazo, es la nueva propuesta de Pedro Sánchez".

Este análisis de Vicente Vallés está siendo muy comentado en las redes, algunos lo has descrito como "una lección de política a Pedro Sánchez", mientras otros ven que se trata claramente "de propaganda electoral". Además de ser un proceso complicado, ya que el líder del PSOE debería renunciar a su cargo de presidente del Gobierno y convocar unas elecciones que no le asegurarían continuar con su cargo en la presidencia.