Vicente Vallés: el lado personal y desconocido del azote del Gobierno

Vicente Vallés se ha convertido en uno de los periodistas del momento por sus informativos de las noches de Antena 3. El presentador, que acaba de cumplir 57 años (el pasado 10 de julio), se ha erigido como uno de los azotes más poderosos del Gobierno y, sobre todo, de Podemos.

Todo esto le ha convertido en trending topic (lo más comentado del día) en redes sociales, lo que ha despertado el interés hacia él. Hoy te contamos qué es de su vida personal, cómo es Vallés tras las cámaras.

Vicente Vallés, 57 años, de Alcorcón

Vallés estudió BUP y COU en el colegio Santísima Trinidad de San José de Valderas (Alcorcón, Madrid) y se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Sus inicios profesionales fueron en la Cadena SER, como colaborador de los programas Hora 25 y Hoy por Hoy. De 1987 a 1989 trabajó en la sección de deportes de TVE.

Después pasó a Telemadrid, Telecinco y Antena 3, donde presenta el informativo de la noche desde 2011.

Raíces andaluzas

Aunque él nació en Madrid, su madre es de Arjona, municipio de Jaén, por lo que el periodista se siente muy unido a Andalucía, comunidad que visita en vacaciones.

Tiene un hijo con Ángeles Blanco, a quien conoció en Telecinco

En 1999, Vicente Vallés y Ángeles Blanco (47) coincidieron como presentadores del informativo de Telecinco. Fue poco a poco cuando comenzaron a conectar y después empezaron una relación sentimental.

Celosos de su intimidad, lo único que se sabe de ambos es que tienen un hijo en común, llamado Daniel, de 8 años, y que nunca han querido desvelar nada de relación. Se desconoce si están casados o no. Sí se sabe que tienen una casa situada entre Encinar de los Reyes y Valdefuentes, zona cercana a Las Tablas, donde se encuentran los platós de Telecinco.

Casado anteriormente con Lucía Méndez, de 'El Mundo'

Vallés estuvo casado anteriormente con Lucía Méndez, una conocida periodista de 'El Mundo', natural de Zamora. Autora de tres libros, es hoy una colaboradora usual n las tertulias políticas de la pequeña pantalla.

Vallés nunca se ha posicionado

Aunque los simpatizantes de Podemos y del PSOE critiquen a Vallés su supuesta ideología política de derechas, lo cierto es que él nunca se ha posicionado y lo único que hace es analizar la actualidad, en vez de sólo contarla.

“Me sitúo como periodista. Cuando me preguntan eso digo que soy del Atlético de Madrid que es mi única militancia. Que des tu opinión no significa que seas de un partido político, ni que defiendas una ideología específica. Lo que defiendo mucho es el periodismo de análisis. Un análisis no focalizado desde un punto de vista muy concreto, sino analizar las cosas”, dijo en una entrevista a 'ABC'.

Fan del Atlético de Madrid y de Alejandro Sanz

Entre las aficiones de Vallés encontramos el Atlético de Madrid, el tenis y artistas como Alejandro Sanz.

Y esto es todo, ¿qué opinas de Vallés?