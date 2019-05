Vanesa Martín acudió este miércoles a 'La Resistencia' para presentar su nuevo videoclip, 'De tus ojos', un single que protagoniza con la actriz Adriana Ugarte, también presente en la entrevista.

Ambas estuvieron muy divertidas y cómodas con David Broncano, quien les preguntó sobre sexo y dinero, entre otras cosas.

Vanesa Martín presume de relaciones íntimas

La cantante está muy orgullosa de su nuevo videoclip, el que define como "un salto al vacío", pues es el primero en el que visibiliza las relaciones homosexuales.

Vanesa, asimismo, contestó sin tapujos a las dos preguntas de Broncano: cuánto dinero tienes y cuánto has 'follado' en el último mes. Aunque tenía la posibilidad de elegir solo una, ella decidió responder a ambas.

Del dinero no dio una cantidad exacta, pero confesó que le va muy bien: "Me sale a pagar en la renta, me ha ido bien este año".

Y en cuanto al sexo, tampoco se puede quejar: "En el sexo también me está yendo bien este mes. En abril no, cero. Pero en este, si hoy es 8 de mayo, pues lo he hecho cuatro días".

También dijo sentirse segura de que el número de relaciones se incrementará en lo que queda de mes. Broncano preguntó que por qué estaba tan segura, si es que "tenía a una persona". Ella no contestó, pero dio a entender que le llueven las ofertas: "Sé que el resto del mes me va a ir bien porque tengo una agenda buenísima".

Adriana Ugarte también responde a la pregunta de sexo

La actriz no está en el mismo momento sentimental que su compañera de videoclip, pues aseguró estar pasando por una "etapa espiritual". Dio a entender, con una metáfora del riego por goteo, que ahora lo que más hace es masturbarse.

"Estoy en un momento muy espiritual, con mis perras, que son como mis hijas, en plan familiar", dijo. Un poco más tarde dio más detalles. "Pues en los últimos 30 días creo que lo he hecho unas cinco veces", una cifra que consideró "normal".