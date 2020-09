Vicente Vallés se ha convertido en uno de los periodistas del momento por sus informativos de las noches de Antena 3. El presentador, de 57 años, se ha erigido como uno de los azotes más poderosos del Gobierno y, sobre todo, de Podemos.

Todo esto ha despertado el interés hacia él y, cómo no, hacia su vida personal. En este terreno, llama la atención los pasos de su exmujer, Lucía Méndez.

¿Qué pasó entre Vicente Vallés y su exmujer, Lucía Méndez?

Vallés estuvo casado anteriormente con Lucía Méndez, una conocida periodista de'El Mundo', natural de Zamora y conocida. Autora de tres libros, es hoy una colaboradora usual en las tertulias políticas de la pequeña pantalla.

De la relación entre los periodistas y de su matrimonio ha trascendido poco, pero todo parece indicar que no acabaron bien, a juzgar por el comportamiento de ella.

Este verano, Méndez publicó una columna en el mencionado diario que parecía ir dedicada a su exmarido, pues usó el mismo racionamiento que los detractores de Vallés cuando le atacan.

Ahora cualquier periodista puede ser noticia, y hay muchos que buscan ser noticia porque no pueden ser otra cosa

"Antiguamente, los vicepresidentes del Gobierno se cagaban en los muertos de los directores, pero en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros no se referían –en plan discurso de Marco Antonio ante el cadáver de César– a periodistas de batalla por sus nombres y apellidos. Como «observadora de las patologías del poder» –político y mediático, añado–, creo que ser vicepresidente del Gobierno de España es más importante para la «gente» que presentar un informativo de televisión. No se puede ni comparar. Igual a Pablo Iglesias le hace más tilín ser presentador que vicepresidente. Pues no es para tanto. Créame.".

Creo que ser vicepresidente del Gobierno de España es más importante para la «gente» que presentar un informativo de televisión

Y hay más: "Aún no he descubierto cuándo y cómo perdimos pie la profesión y yo misma. Queríamos contar las cosas que pasaban. Y hemos acabado por creernos la encarnación misma de la libertad de expresión frente a los malos que nos la quieren arrebatar. Un poco de humildad, colegas, que tampoco somos tan importantes", escribe Méndez, quien añade que "antiguamente, podían ser noticia los directores o los editores. Ahora cualquier periodista puede ser noticia, y hay muchos que buscan ser noticia porque no pueden ser otra cosa. Las redes eran lo único que nos faltaba para creernos la última Coca Cola del desierto".

¿Lucía Méndez está celosa de su exmarido?

A juzgar por lo que se lee entre líneas, todo parece indicar que Méndez puede estar un poco celosa del éxito de Vallés, o quizá simplemente es rencor acumulado durante años por algo que pasaría entre ellos.

Aunque los dos son bastante herméticos con su vida privada, lo cierto es que, al menos a priori, no tienen nada que ver. Ni en carácter ni en aficiones, por lo que no extraña que cada uno haya decidido tomar caminos separados.

Vallés rehizo su vida con Ángeles Blanco, a quien conoció en Telecinco

Tras su relación con Lucía Méndez, Vicente Vallés rehizo su vida y ahora parece estar la mar de feliz. En 1999 conoció a Ángeles Blanco (47) en Telecinco. Fue poco a poco cuando comenzaron a conectar y después empezaron una relación sentimental.

Celosos de su intimidad, lo único que se sabe de ambos es que tienen un hijo en común, llamado Daniel, de 8 años, y que nunca han querido desvelar nada de relación. Se desconoce si están casados o no. Sí se sabe que tienen una casa situada entre Encinar de los Reyes y Valdefuentes, zona cercana a Las Tablas, donde se encuentran los platós de Telecinco.

¿Qué opinas de la relación entre Vallés y Méndez?