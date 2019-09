Los caros caprichos de Iñaki Urdangarin

Iñaki Urdangarin está haciendo un voluntariado. El marido de la infanta Cristina ya ha acudido dos veces al Hogar Don Orione (Pozuelo de Alarcón, Madrid), dedicado al cuidado de discapacitados.

En su última visita al centro, de este martes, Urdangarin se dejó ver con un polo de color verde botella sin marca visible, unos pantalones blancos y unas deportivas negras de tela.

El atuendo elegido por el exdeportista podría haber sido el de cualquier mortal, pero le han delatado sus carísimos complementos. El reloj y la bolsa que portaba son de 'high class' y no se los puede comprar cualquiera.

Un reloj de 699 euros

El reloj que lleva es un Garmin. Se trata del modelo Fénix 6 de la marca, y cuesta la friolera de 699 euros, detalla 'Vanitatis'.

Este complemento es inteligente. El reloj tiene GPS y marca velocidades de movimiento y distancias recorridas, además de tener pulsómetro y altímetro. Asimismo, permite vincularlo con el móvil, por lo que se pueden recibir whatsapps, recibir emails y atender llamadas.

Una bolsa de tela de 90 euros

La bolsa que llevaba Urdangarin, en la que se leía el mensaje ecologista 'Because there is no Planet B' fue creada por la marca de Ecoalf en colaboración con Upcycling the Oceans.

Estas bolsas tienen precios que van de los 89 a los 120 euros.

¿Qué te parece el coste de estos complementos?