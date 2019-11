Estos son los trench que no podrás dejar de llevar esta temporada

Hay varias señales que nos indican que estamos en otoño más allá de las bajadas de temperaturas. Tenemos las hojas de los árboles que empiezan a caer, los días más cortos, la llegada de los puestos de castañas y también la proliferación en las calles de unas prendas que, pase lo que pase, siguen estando de moda: Las gabardinas.

La gabardina, o trench, que es el término anglosajón que utilizamos en los últimos años, es una prenda clásica de abrigo que no conoce de estilos, ya que se adapta a muchas formas de vestir. Tampoco de generaciones, porque puede ser utilizada por todo tipo de edades. Ni siquiera hace distinción por sexo, ya que es una prenda unisex que tanto encaja en el armario masculino como en el femenino.

No hay mejor complemento para un día de lluvia

Quizás esta versatilidad sea la clave de su éxito. También influye que es una prenda asociada de manera inmediata a la elegancia gracias a imágenes imborrables que nos ha dejado el cine clásico y que, salvo el paraguas y las botas de agua, no hay mejor complemento para un día de lluvia.

Cuando compramos un abrigo nos solemos llevar más por la razón que por el corazón en comparación con otras prendas. Normalmente miramos a largo plazo, buscamos una pieza que nos dure durante varios años por lo que estamos más atentos a la calidad de los tejidos o a la protección contra el frío que a la tendencia del momento. Por ello, desde Vózpopuli te ofrecemos un rápido recorrido por los diferentes estilos de trenchs que podemos encontrar este otoño en las tiendas y te recomendamos cuáles pueden ser una perfecta inversión de cara a los próximos otoños.

Para él: un estilo clásico

El aspecto impecable que aporta la gabardina al look es un valor que tenemos que tener muy en cuenta. Por ello te recomendamos una apuesta segura que es hacerse con una prenda de estilo clásico. Elige un color beige claro y verás lo fácil que es de combinar con cualquier otro tono. También es importante el cinturón, ajustará la prenda a tu silueta y podemos atarla por delante o por detrás si el tiempo nos permite llevar la prenda sin abrochar.

Hazte con un trench de grandes solapas, de esta manera en los días de más frío podrás subirlas y cubrir con ellas la garganta. Otra recomendación es utilizar diseños con doble botonadura, sobre todo si eres alto, sirve para estilizar la figura.

Si quieres dar un paso más y ofrecer una imagen más trendy, hay vida más allá de las gabardinas clásicas. Puedes cambiar a otro color, el marrón oscuro, el negro o el marino son igual de fáciles de combinar. También puedes elegir otro estilo, las prendas similares a uniformes de trabajo son tendencia, o arriésgate con algún estampado que haga destacar la trench como la prenda estrella del look del día.

Para ella: miles de alternativas

La mujer también tiene un amplio abanico de posibilidades para elegir el trench que mejor se adapte a su estilo. Las que prefieran un estilo clásico siguen teniendo a su disposición la gabardina de toda la vida. En este caso la gama de colores se amplifica, el trenchno sólo se tiñe del beige claro sino que palidece hasta rozar el blanco pero también se oscurece al máximo con versiones en marrón oscuro.

Una de las tendencias más fuertes este otoño es la prenda oversize. La mujer elige una gabardina diferente, sin cinturón, sin un patrón ajustado, como si hubiera sido heredada del padre. No dudes de que es una prenda más cómoda y que permite variaciones muy prácticas como la incorporación de grandes bolsillos (los internos son de lo más prácticos) o de capuchas.

¿Y por qué tener sólo un trench? Si ya tienes uno en el armario, y con este artículo te ha entrado el gusanillo de más, nada te impide comprar una alternativa. En este caso te recomendamos que apuestes por un color diferente. Las mujeres tienen la suerte de que la propuesta de color es casi infinita así que elige uno que puedas combinar fácilmente con tu armario, sobre todo piensa en tus bolsos y calzado.

Si no sabes por qué tono decirte, nuestra gran apuesta es el blanco. Cuando la gabardina se tiñe cambia de algo más que de color, también de imagen. Con el blanco se adopta un estilo mucho más misterioso, una estética de espía de novela policíaca o de heroína en una película de ciencia ficción.

Otra de las alternativas es, no sólo cambiar de color, sino también de tejido. Podemos encontrarnos también con muchas propuestas, desde un punto extra de lujo cuando la trench es confeccionada en materiales nobles como cuero o ante, la versión más elegante sin lugar a dudas.

Pero podemos ir más allá, si eres una adicta al denim puedes apostar por una gabardina vaquera que te servirá de alternativa perfecta a las cazadoras. ¿Y cuál sería la gabardina de este 2019? Nosotros elegimos un tejido acharolado y un color rojo pasión para lograr un estilo rockero y un homenaje al Michael Jackson de Thriller en el año en el que celebramos el 35º aniversario del lanzamiento del single.

¿Y utilizarlo de vestido?

Si piensas que un trench es una prenda de abrigo te estás quedando muy limitada. ¿Por qué no convertirlo en un vestido? Esa transformación te da nuevas posibilidades para crear looks otoñales de tendencia. Simplemente tienes que abrocharte la gabardina, ya sea con los botones o ajustándola con el cinturón, y tener la seguridad de que no te jugará una mala pasada.

Una experta en esta tendencia es Rihanna, a la que ya hemos vestido lucir un vestido - trench en varias ocasiones. Puedes lucir con escote, dejando desabrochados los botones superiores y bajando el cuello; o piernas, ajustando el cinturón de tu gabardina y dejando una abertura lateral. Sea cual sea tu elección, tu look no pasará desapercibido.

Ya lo sabes, si quieres emular al Humphrey Bogart de 'Casablanca' o a la Audrey Hepburn de 'Charada', sólo tienes que hacerte con una de las prendas indispensables en el armario de cualquier fashionista: La gabardina. ¿Ya te decidiste por alguna?