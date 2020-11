Los tipos de trajes (para ellas) que están de moda esta temporada 2020-2021

Trabaje en lo que trabaje, este invierno la mujer debe de vestir como una 'working girl' de éxito porque el traje sastre se reivindica esta temporada como una pieza fundamental en la indumentaria femenina. Si en los últimos meses la blazer se había convertido en un must, ahora la tendencia ha evolucionado y estará huérfana si no la acompañas de un pantalón o una falda a juego.

Toca inspirarse en el mundo de la política, las mujeres de Wall Street o las ejecutivas de grandes bufetes de abogados. Un look impecable en el que el patrón debe de sentar como un guante y en el que es importante invertir en calidad porque estamos hablando de esa compra que viene a ocupar un espacio seguro en el fondo de armario.

Si cuando piensas en un traje sastre sólo se te viene a la cabeza el típico traje masculino de chaqueta y pantalón, tienes que abrir tu horizonte. Desde Vozpópuli te vamos a ayudar enseñándote el sinfín de posibilidades que podemos encontrar en esta estética working porque su influencia es tan grande que está de moda en cualquiera de sus versiones: con pantalones, faldas, bermudas y muchos estampados perfectos entre los que elegir.

Trajes con pantalón

Si aún no tienes un traje en tu armario... no sabemos a qué estás esperando. Y no lo decimos porque sea una tendencia ineludible esta temporada, sino porque es una pieza imprescindible para cualquier mujer porque es el look perfecto para lucir en esos momentos en los que hay que vestirse de una manera más formal. Por eso vamos a arrancar por los trajes básicos, para las novatas que tienen que incorporar el primer traje en su vestidor. Lo mejor en estos casos es elegir un estilo atemporal (que nos durará años) en un tono neutro. Si te aburre el negro, el marino es una alternativa perfecta. Otros colores que también son básicos son el gris, el beige o el blanco.

Si por el contrario, ya cuentas con un buen fondo de armario en cuanto a trajes se refiere, tienes que entrar en una segunda fase que consiste en hacerte con uno que respire tendencia por todas sus costuras. Si quieres presumir de vestir con el último grito en trajes, lo mejor es apostar por los patrones 'oversize'. La ventaja de que estemos hablando de un dos piezas es que el tamaño XXL lo podemos elegir en la americana, eligiendo un modelo holgado y fluido o con unos hombros muy marcados, o en el pantalón, donde optaríamos por diseños palazzo o acampanados.

A caballo entre los dos ejemplos anteriores, lo básico y la última tendencia, encontramos los trajes de estilo 'british'. Se trata de modelos que están realizados en tejidos con los famosos cuadros ingleses, como el denominado Príncipe de Gales. Son un traje distinto pero súper fáciles de combinar y al que podemos dar mil usos porque no llaman demasiado la atención. Este invierno este tipo de tejidos y estampados están de plena actualidad así que el 2020 es el momento idóneo si te gusta emular a un auténtico gentleman inglés.

Una vuelta de tuerca al estilo anterior son los trajes college, como ves, seguimos sin salir de las Islas Británicas. Lo que les diferencia a estos diseños son los estampados utilizados en sus materiales y que nos recuerdan a los uniformes de los internados británicos más selectos. Esta estética nos permite destacar más y elegir colores y diseños más llamativos como los cuadros tartán. Son ideales para una mujer más joven y se suelen acompañar de detalles como escudos. Si eres fan de los looks de 'Élite' o 'Clueless', sabrás defenderlos a la perfección.

Pero hay vida mucho más allá de los estampados de cuadros de espíritu inglés. Realmente los trajes aceptan cualquier tipo de 'print' así que, si eres una alumna aventajada, tienes la excusa perfecta para hacerte con uno en ese estampado que te vuelve loca: leopardo, pata de gallo, lunares... cualquiera nos vale. Si necesitas una recomendación, desde Vozpópuli te animamos a que este invierno no dejes pasar por alto la ocasión de elegir uno con un llamativo estampado retro que te haga retroceder a la década de los años 70, la época clave en las tendencias de esta temporada.

Trajes con otro tipo de pantalones

Te prometimos que íbamos a ver trajes sastre con alternativas al pantalón, y vamos a cumplir nuestra palabra. Comenzamos acortando levemente el pantalón para mostrarte diseños que arriesgan con cortes que terminan a la altura de la rodilla. Existen propuestas que llegan hasta la mitad del empeine y otras que se acogen a los bermudas, que siguen triunfando esta temporada a pesar de las bajas temperaturas. Son diseños diferentes, de esos que marcan la diferencia, y que hay que saber defender pero que te hacen dejar huella. Para combinarlos, puedes darles un toque si los luces con calcetines altos o leotardos de fantasía.

Si te gusta esta idea... te proponemos seguir acortando aún más tela y optar por un traje combinado con shorts. La moda ha decidido que este invierno presumas de pierna y encontrarás fácilmente una opción con pantalones muy, muy, pero que muy cortos. Pero no creas que lo único que puede encoger son los pantalones, las americanas también pueden abandonar su patrón original y acortarse hasta convertirse en una torera. Puedes acompañar este tipo de trajes con botas altísimas o todo lo contrario, un calzado bajo de estilo masculino como unos mocasines.

El traje de tres piezas

Para aquellas mujeres a las que les gusta llevar la tendencia a su máximo exponente, hablando de trajes tienen que buscar un modelo en tres piezas, es decir, formado por americana, pantalón y chaleco, todo ello a juego realizado con el mismo tejido. Es, sin duda, la opción más masculina de todas y por ello casa de maravilla si continuamos el juego combinándola con una camisa, zapatos acordonados y... ¡hasta una corbata! Si quieres mantener tu feminidad intacta, no hace falta que abandones el chaleco, basta con que juegues con patrones más femeninos.

Trajes con falda

La falda también es muy buena compañera de una blazer y convierte al traje ejecutivo en un look mucho más femenino y delicado. Vamos a comenzar nuestro recorrido por este tipo de trajes fijándonos en aquellos que apuestan por las faldas cortas. Si tu silueta lo permite, hazte con un diseño de falda tubo, una de las tendencias más fuertes de este invierno. Igual de conveniente es elegir un diseño con falda evasé que aporta un toque vintage y que recuerda a la estética de los años 60.

Todas las ideas que te hemos aportado al hablar de trajes con pantalón pueden exportarse sin ningún tipo de problemas a los modelos combinados con faldas. De esta manera seguiremos apostando por patrones oversize, por los tejidos british o por la estética college. Nos queremos detener en esta última tendencia para darte un truco esencial: conseguirás fácilmente sumarte a la imagen estudiantil si la falda que eliges es tableada. Y si ya vas a por nota, elige una con forma de pareo y hebillas. Sí, es hora de volver a ponerse el uniforme.

Pero no nos podemos olvidar de una idea que está marcando este invierno y es que las faldas largas se han recuperado del olvido y están llamadas a convertirse en una pieza clave del outfit de este arranque de década. Si quieres jugar a caballo ganador, la falda debe de sobrepasar la frontera marcada por tus rodillas y debe de ser entubada, que se ajuste a tu figura como una segunda piel. Si quieres darle el protagonismo a este tipo de faldas tubo, lo mejor es que las combines con una americana que no sobrepase de la cintura.

¿Preparada para comerte el mundo? Vistiendo con este tipo de trajes no queda otra que triunfar, al menos en cuanto a estilismo. ¿Cuál de todas las combinaciones se adapta más a tu estilo?