'Total look white': llegó la hora de quedarse en blanco

Si hay algo que debimos de aprender de pequeños, es que hacer bien los deberes nos lleva a conseguir una buena nota. Ahora, con unos años más, podemos seguir aplicando esta teoría en nuestro día a día, incluso cuando nos vamos de shopping. ¿Cuáles serían nuestros deberes? Estudiarnos las tendencias que van a venir en el futuro para adelantarnos y hacer las compras necesarias en época de rebajas.

Para hacerlo, ahora es el mejor momento. Las tiendas se encuentran en segundas o terceras rebajas por lo que podemos conseguir descuentos superiores al 50%. Eso significa que podemos vestir la próxima temporada a la última moda pero ahorrándonos más de la mitad del presupuesto.

Una tendencia que ya tenemos clara que se impondrá en cuanto llegue el buen tiempo es lo que se ha empezado a denominar Total Look White. Por si acaso no estás muy puesto en inglés, te lo traducimos al castellano: vestirse de arriba a abajo de blanco. Lo mejor de todo es que estamos de enhorabuena ya que, pese a lo que suele ocurrir en los meses fríos, uno de los colores que más han triunfado en esta temporada de invierno es el blanco por lo que podremos encontrar multitud de prendas y complementos de este tono en los últimos coletazos de las rebajas.

El blanco es sinónimo de buen tiempo. Es el color de la moda ibicenca, el tono del estilo marinero, el color con el que mejor se soportan las altas temperaturas... ¡y el perfecto para presumir de bronceado! Además es el más fácil de combinar, aunque la tendencia sea un outfit monocolor, podemos transgredir las normas de la moda y mezclarlo con algún accesorio estampado.

Desde Vozpópuli te vamos a dar una clase magistral de qué prendas poder comprar ahora rebajadas y que no dejaras de usar durante los próximos meses. Por si eso fuera poco, las celebrities ya son maestras en el Total Look White y te explican cómo conseguir la combinación perfecta para cualquier momento del día.

Total Look White para ellas

No lo dudes, la prenda de abrigo que vas a necesitar la próxima temporada será una blazer blanca. Lo mejor es que elijas una de corte clásico que puedas utilizar en mil y una ocasiones, desde con unos vaqueros en un look informal a sobre un vestido de fiesta. En Mango encontraras este modelo con un 25% de descuento, de un precio original de 40€ a uno rebajado de 30€.

Otra de las tendencias futuras es el estilo romántico bucólico. Nada lo representa mejor que una camisa con lazada al cuello. Encontrarás en la firma Dolores Promesas un modelo ideal a mitad de precio, de130€ a 65€

Adolfo Dominguez ha lanzado unos vaqueros unisex, válidos tanto para hombres como para mujeres , con un patrón único que no sólo se adapta a cualquier género, sino también a cualquier edad. Además está realizado con algodón reciclado y lo podrás encontrar con un descuento del 60%.

El blanco no sólo debe quedarse en las prendas del outfit sino también en tus complementos. Para las joyas no hay nada mejor que apostar por las perlas. Borra la idea de que son para personas mayores y si no te lo crees ficha esta pulsera de UNOde50 que tiene una rebaja del 30% de descuento.

Continuamos con los accesorios con este bolso veraniego de Zara que, aunque parezca increíble, es de su colección de invierno. Por ser de la temporada que está muriendo, tiene un descuento superior al 50%. De sus 30€ originales hoy solo pagarías 13€.

Y terminamos con un calzado que no puede faltar: la zapatilla blanca. Elige la que más encaje con tu estilo, desde un aspecto más deportivo a otro más arreglado, con plataformas, cordones, velcros... ¡Hay mil donde elegir! La que te proponemos de Pikolinos tiene detalles metalizados y tachuelas y tiene un 10% de descuento.

Total Look White para ellos

Por supuesto que los hombres están incluidos en todas las recomendaciones ya que la tendencia del Total Look White también estará en los armarios masculinos. Los más jóvenes encontrarán buenas rebajas en Bershka. Elige unos vaqueros actuales, con un patrón amplio y cuánto más desgastados mejor. Los que te proponemos tienen un descuento del 65% y están a la venta por 10€.

La chaqueta con capucha también está rebajada a mitad de precio y su precio actual es de 18€. Un diseño así encajará con cualquier estilo que lleves debajo, desde camisetas estampadas a camisas formales, por lo que será un must durante las primeras semanas de la primavera.

Puedes aprovechar las rebajas para hacerte con prendas más útiles en épocas estivales como las sudaderasde manga corta. Puedes lucirlas sobre camisas o solas cuando lleguen las buenas temperaturas. La que te proponemos de Zara ya cuenta con un descuento del 70% y puedes comprarla por tan sólo 8€.

Lo mejor que se puede hacer en rebajas es invertir en básicos. En el caso de los hombres, nada mejor que una camisa blanca. Puedes elegir alguna diferente, con un microestampado sutil, un cuello mao, o coderas como este modelo de Zara que tiene una rebaja del 60%.

Terminamos con los complementos con uno gorra de estilo béisbol. Olvídate de su funcionalidad para combatir los rayos del sol, será una de las piezas estrella de este verano. Esta versión de Adidas se encuentra a mitad de precio así que puede ser una inversión perfecta.

Otra buena compra es aprovechar las rebajas para hacerte con piezas que nunca pasan de moda como las famosas botas de Converse. Como no, este verano tendrás que tener unas en su versión blanco, como las que te proponemos que se encuentran en su web a mitad de precio durante estos días.

Así lo llevan las celebrities

Una tendencia no es tendencia hasta que no la lucen las it girls más importantes. Por supuesto, las celebrities ya se han sumado al Total Look White y nos sirven como ejemplos perfectos de qué tipo de prendas combinar para cada momento.

Olivia Palermo nos trae un look casual, perfecto para el día a día, con una falda tobillera combinada con un jersey básico. Fíjate en los complementos, por un lado las zapatillas son blancas y destacan por su hebilla joya que aporta un toque de brillo. El bolso es la única nota de color, pero no elige un tono estridente, sino un básico nude.

Victoria Beckham no es que se haya sumado a la tendencia en blanco, sino que es uno de sus recursos favoritos a la hora de vestir desde hace años. En esta ocasión nos ofrece una versión masculina con pantalones y blusa anchos y unas sandalias del mismo color. Eso sí, sus gafas oscuras no sufren ninguna alteración, sea cual sea la moda.

El blanco llega a todos los momentos del día, incluso la hora de hacer deporte. Fíjate en Jennifer López y su conjunto sporty chic para convencerte. En su caso todos los accesorios son blancos también: maxibolso, zapatillas, gafas... ¡Hasta el móvil!

También las celebrities patrias hacen gala del blanco impoluto. Eva González presentaba hace unos días la nueva temporada de 'La Voz' con una imagen de lo más profesional gracias a un traje de chaqueta blanco de doble botonadura de la firma Tot Hom. Un conjunto así bien podrías usarlo tanto para ir a trabajar a la oficina como para ser la invitada perfecta de una comunión. Además, tanto la americana como el pantalón, tienen vida propia y podrías usarlos por separado.

Compra hoy y disfruta desde mañana adelantándote a una de las modas que más fuerte golpearán la próxima temporada.