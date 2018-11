Tony Spina, expulsado de 'GH VIP', se reencuentra con Makoke: "He pensado en ella"

Tony Spina ha sido el expulsado de 'GH VIP 6' en su gala 12. Durante el reality, se ha comentado mucho su 'tonteo' con Makoke. Ambos se han reecontrado en plató, y se han dado un abrazo y un beso en la mejilla.

Jorge Javier Vázquez le ha dicho a Tony, con su habitual tono de broma, que la ex de Kiko Matamoros había dicho que le había echado de menos tras salir del concurso. "Yo también la he echado de menos. He pensado en ella, claro", ha contestado Tony, evadiendo el tono jocoso del presentador y añadiendo que era solo como "amigos".

"Hoy salís de fiesta juntos, ¿no?", ha preguntado Jorge. "Yo no que mañana tengo que ir a 'El programa de Ana Rosa' por la mañana", ha contestado Makoke. "Ha nacido una bonita amistad y la voy a llevar siempre en mi corazón", ha añadido Tony sobre ella.

Su acercamiento con Techi

Tony también ha visto en la gala los vídeos de su acercamiento con Techi. En los primeros programas del reality parecía que ambos iban a acabar liados, pero al final no, ya que ella comenzó con Omar.

"Techi me atraía físicamente, pero no congeniábamos en nada. Aunque hubo acercamientos, nunca llegué a sentir calor hacia ella", ha dicho Tony. Y ha hablado sobre el ex de la concursante: "Lo raro es que Alejandro no te haya dejado antes".

Ante esto, Techi ha contestado muy respetuosa: "Le cogí mucho aprecio en la casa, que tiene un corazón muy grande. No puedo decir nada malo de él".

El expulsado también ha criticado a Asraf, pues cree que le ha traicionado, y a Miriam Saavedra, con la que nunca ha llegado a congeniar.

Una gala movidita

En la gala han ocurrido más cosas. Al comienzo del programa, el presentador le ha dicho a Chabelita que creía que estaba embarazada de Omar Montes.

También ha habido dura discusión entre Mónica y Miriam, que ha acabado con graves acusaciones.

Jorge Javier, por su parte, se ha mostrado desafiante contra los espectadores y contra RTVE.

Además, el reality ya tiene dos finalistas y nuevos nominados.